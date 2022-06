El vídeo de ‘Falling Back’ es otro chiste malo de Drake

Drake, quien acaba de lanzar por sorpresa ‘Honestly, Nevermind’, está empeñado en hacernos reír. Tras intentarlo –infructuosamente- en ‘Way 2 Sexy’, vuelve a la carga con ‘Falling Back’. No se da por vencido. Es como el que cuenta dos veces un chiste malo por si no lo has entendido. Ahora resulta que se va a casar y, jajá, en vez de una hay… ¡23 novias! Jajá. Drake, el rapero mormón. Drake, el playboy mayor que aún cree que las veinteañeras hacen cola para estar con él.

Pues ese es el chiste. Y Director X lo alarga nueve minutazos. Que si la tarjeta de boda (uy, qué larga). Que si las figuritas de la tarta (uy, que no caben). Que si la mesa nupcial (mira qué trávelin). Y así todo. Si en ‘God’s Plan’ el rapero salía repartiendo billetes como un millonario rumboso, aquí reparte anillos de boda con sonrisilla condescendiente. También reparte minutos de gloria: un plano final para cada “novia”, con su cuenta de insta debajo. Así es Drake.

Además del chiste, en el vídeo hay también chistecillos. Guiños cómplices entre amigotes. Por ejemplo, el cameo del pívot de los Chicago Bulls, Tristan Thompson (ex de Khloe Kardashian y reconocido mujeriego), haciendo de padrino. O el cómico Dan Finnerty y su The Dan Band, amenizando la ceremonia con una versión deslenguada del ‘Best I Ever Had’ del propio Drake.

Ah, y también hay sitio para los mensajes reivindicativos. Ese “Free YSL” que aparece sobreimpresionado y que parece remitir a la detención el pasado mayo de los raperos Young Thug y Gunna, del sello YSL, acusados de extorsión. Una risa todo, oye.



