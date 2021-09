‘Way 2 Sexy’ de Drake es como estar viendo a Cruz y Raya en los 90

Al director Dave Meyers no se le dan mal los videoclips cómicos. No es la primera vez que demuestra su habilidad para los gags tontorrones y el montaje zumbón. Ahí están sus clips para P!nk, Missy Elliott o el ‘Swish Swish’ Katy Perry. Pero, claro, no es lo mismo hacer gracietas con estas cantantes, las tres bastante payasas, que con Drake.

El vídeo de ‘Way 2 Sexy’, uno de los temas principales de ‘Certified Lover Boy‘, es un poco como estar viendo a Cruz y Raya en los noventa (o a tu cuñado pureta en carnavales). ¿Otra imitación de Michael Jackson? ¿Y de Rambo? Pues parece que sí. Y de Backstreet Boys. Y de Prince. Y de una película de piratas. Y de un anuncio de perfumes. Y de un monitor de gimnasio haciendo “cosas femeninas”, como aerobic…

- Publicidad -

El vídeo es como un baile de disfraces, una sucesión de sketches no demasiado imaginativos (la secuencia del calendario quizás sea la más inspirada visualmente), donde Drake y sus colegas (Future, Young Thug y el alero de los Clippers Kawhi Leonard, con cara de “qué hago yo aquí”) se divierten haciendo parodias alrededor del narcisismo sexual masculino, concepto que ya estaba presente en la famosa canción de Right Said Fred que samplea el cantante.



- Publicidad -