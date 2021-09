Hoy es el esperado día de lanzamiento de ‘MONTERO’, el debut de Lil Nas X. Finalmente sabemos que el disco contiene 15 pistas, incluidos los 3 singles de adelanto, esto es, el tema titular, ‘INDUSTRY BABY‘ y la menor ‘Sun Goes Down’, y que el álbum incluye colaboraciones de Megan Thee Stallion, Elton John, Doja Cat y Miley Cyrus, esta última en una canción llamada ‘AM I DREAMING’, una balada acústica con la que el álbum se cierra.

Por si no fuera suficiente con todo esto, el disco se promociona con un nuevo single llamado ‘THATS WHAT I WANT’ que es además la gran apuesta hoy de la playlist «Today’s Top Hits», que siguen 29 millones de personas en Spotify. También es nuestra «Canción del Día». Otra composición de lucha y autoafirmación para el rapero más dispuesto a luchar contra la homofobia y la pasivofobia, en este caso con un carácter más guitarrero. Pero no en el sentido del country/rap que escuchamos en su gran hit previo ‘Old Town Road’.

‘THATS WHAT I WANT’ se acerca mucho más a los territorios de Avril Lavigne, como últimamente han hecho otras artistas como Olivia Rodrigo y Billie Eilish, solo que aquí en una tonalidad especial como producida por The Neptunes o Outkast. En un puente, el tema se acerca incluso a Red Hot Chili Peppers.

El vídeo continúa jugando con todos los elementos que han caracterizado la era ‘MONTERO’: el homoerotismo de los vestuarios masculinos, el color rosa, el sexo gay, y la homofobia interiorizada. Toda la canción es una súplica de encontrar el amor y superar la soledad que le acecha.

Es curioso cómo convergen en Lil Nas X cosas como la canción de campamento, entre referencias a ‘Brokeback Mountain’, en un contexto completamente nuevo, el LGTB+. El vídeo es un trabajo de STILLZ que cuenta con la colaboración del actor Billy Porter de ‘Pose‘, a quien ya pudimos ver presentando a Lil Nas X en los VMA’s del pasado domingo.