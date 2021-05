Como había prometido, Lil Nas X ha publicado hoy viernes su nuevo single, ‘Sun Goes Down’, cuando ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ sigue siendo una de las 3 canciones más exitosas actualmente a nivel global… y lo que le queda. Este sábado, Lil Nas X presentará ‘Sun Goes Down’ en Saturday Night Live.

El tercer single de ‘MONTERO’, el álbum que Lil Nas X publica este verano, es diferente a lo ofrecido por ‘HOLIDAY’ y ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, pues se entrega al formato de medio tiempo acústico, aunque incorporando una percusión programada que se aproxima al hip-hop. Dos precedentes recientes del sonido ofrecido por Montero en ‘Sun Goes Down’ es ‘Delete Forever‘ de Grimes o el trabajo de Post Malone.

En ‘Sun Goes Down’, Lil Nas X recuerda su juventud, marcada por la soledad y la depresión «desde que tenía 10 años». Canta que se solía preguntar por qué sus «labios son tan grandes» y si era «demasiado oscuro» para ser aceptado por los demás, y reflexiona sobre la homofobia interiorizada que ha sufrido. «Estos pensamientos gays siempre me perseguían, rezaba a Dios para que me librara de ellos».

Todas estas ideas llevaron a Montero a pensar en el suicidio, como de hecho reza el mismísimo estribillo de esta canción: «Quiero escapar, no te voy a mentir, no quiero vivir, pásame una pistola y veré el sol». Su refugio era Nicki Minaj, mencionada en la letra, y por la que Montero «militaba de la noche a la mañana». Como es sabido, el rapero llevaba una página de fans de Nicki en Twitter antes de hacerse famoso.

El vídeo de ‘Sun Goes Down’ pone estos temas en contexto para mostrar a un adolescente Lil Nas X que lidia con sus problemas rezando o llorando en el baño en el baile de fin de curso. Finalmente, es él mismo quien logra salir de la depresión.