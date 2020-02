Grimes estrena ‘Delete Forever’, su canción con banjo

La semana que viene se publica al fin ‘Miss Anthropocene’, el disco de Grimes que sucede a ‘Art Angels’ cinco años después y que se filtraba el pasado otoño, primero en una versión inacabada y finalmente en lo que creemos que es su versión final.

En este tiempo, hemos conocido su embarazo a través de las redes, pero por lo que respecta al disco, ella y/o su sello han decidido continuar sus planes como si nada y el álbum sale el 21 de febrero como estaba previsto. Y hoy es el momento de estrenar otra de las canciones fundamentales, que sorprende por su sonido orgánico. ‘Delete Forever’ es una balada que comienza hablando de cosas “de las que no puedes escapar” y conviertes en “demonios”, menciones a la “mala suerte” o a encontrarse “muy abajo”, y un par de referencias a las drogas, en concreto “heroína” y “rayas blancas”.

Pero lo más llamativo de todo sin duda es la instrumentación. En contra de lo habitual, ‘Delete Forever’ empieza con una guitarra acústica y más adelante según avanza la composición se incorpora nada menos que un banjo y también una especie de trompeta.

Una canción tristona que sucede a ‘We Appreciate Power’, que será un bonus track en Japón; y otros singles que sí estarán en la versión normal del álbum: ‘Violence‘, ‘So Heavy I Fell Through the Earth‘ y ‘My Name Is Dark‘.