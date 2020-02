Grimes confirma su embarazo, Rosalía con Drake y Xtina, FKA Furby… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). En esta nueva edición, Grimes confirma su embarazo, Rosalía se codea con Christina Aguilera y Drake, Jennifer Lopez y Shakira muestran su euforia post-Superbowl, Jessie Ware también va al strip club… y más.

Pues ya está confirmadísimo: Grimes espera un bebé. Lo hizo primero en un honesto post en el que confesaba que le estaba resultando muy duro trabajar estando de 25 (por entonces) semanas. Y luego, más en su estilo, presentando un vídeo de “maquillaje para embarazadas” para la revista Vogue… a pesar de que empezó a interesarse por el maquillaje apenas un año atrás. Esto, en todo caso, no parece detener la promo de ‘Miss Anthr0pocene’.

Rosalía pasa ya casi más tiempo en Estados Unidos que en España. Así, tras su actuación en los Grammy, parece seguir por allí. Quién sabe si haciendo algo relacionado con su tercer disco, esperado para este mismo año, pero como poco parece confirmado que ha estado en actos promocionales con Christina Aguilera y Drake, que la ha llamado literalmente “La jefa de Sant Esteve Sesrovires”. ¿Single en catalán de Drizzy coming soon?

En los orígenes de esta sección nos hacíamos eco de la existencia de una curiosísima cuenta de Insta llamada Furbyliving que transformaba a tus artistas favoritos en los populares peluches parlantes. Tras años de silecio, la cuenta ha regresado por todo lo alto con la transformación de la portada de ‘Utopia’ de Björk y la del mejor disco del año pasado para nosotros, ‘MAGDALENE’ de FKA twigs. Y el resultado sigue siendo fascinante.

¿Os acordáis del meme que le hicieron a C. Tangana a raíz del vídeo de ‘Bien duro’? Pues bien, Mini Pucho fue un precedente para hacerle lo mismo a otros artistas. Le ha ocurrido hace unos días a Pharrell Williams. El todopoderoso productor yanqui había subido una cuca foto suya en Disney World ataviado con orejas de Mickey y un gran manojo de globos. Pero, como él mismo reconoce al reproducirlo en su perfil, la imagen sale ganando en el formato de Lil Pharrell.

Una imagen recurrente en cine y televisión es la del artista que acude a su compañía discográfica multinacional a presentar su nueva canción para defenderla ante los ejecutivos. Días atrás hemos tenido la oportunidad de comprobar todos los clichés a través de un vídeo de Machine Gun Kelly. Y, sí, el rapero-rockero se sube a la mesa de reuniones y hace cucamonas para estupefacción del personal, que no daba crédito, se partía de risa u ocultaba su vergüenza ajena tras una taza de té o café.

La actuación en el intermedio de la Super Bowl de Jennifer Lopez y Shakira ha sido uno de los momentos musicales más vistos y comentados del último par de semanas. La intérprete de ‘If You Had My Love’ subió a su Twitter el que dice que fue uno de sus momentos favoritos de ese día: cuando, nada más acabar el show, aun en escena, se abraza con la colombiana a modo de celebración. Nótese cómo antes de eso le hace “waka waka” en el culo, como comprobando el género.

