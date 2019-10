Los Punsetes / Aniquilación

Se diluyen para siempre las fronteras entre indie y mainstream. Qué bien, nuestra cuadriculez mental ha debido de evolucionar algo. Pero esto no nos ha eximido de toda nuestra gilipollez, así que larga vida a Los Punsetes. El grupo madrileño llega a su sexto disco con el mismo espíritu crítico del primero, si bien cada vez más interesado en la sátira social y en la autocrítica que en la reivindicación de ‘Dos policías’.

El éxito espontáneo de canciones como ‘Tu puto grupo’ y muy especialmente ‘Opinión de mierda‘ parece haber influido consciente e inconscientemente en Los Punsetes y los mejores momentos de este ‘Aniquilación’ son aquellos en los que se ríen de la sociedad y también de sí mismos. Todos los adelantos del álbum hablan de eso. Está la rotunda ‘Una persona sospechosa’, una de las composiciones más divertidas de su carrera, en la que se viene a decir que todos somos humanos y que quien no lo reconozca, oculta algo. “No eres de fiar, si no haces algo mal”, repite Ariadna, dejando como única duda que la letra plantee que es igual de casposo negar el alcoholismo (“Dime que no has dicho nunca estando borracho que tú controlas”) o mentir (“Dime que nunca has copiado / Que nunca has engañado a tu pareja”) que ver porno o masturbarse (“Dime que no has visto nunca una peli porno y que no te tocas”). ‘Todo el mundo tiene porno en casa’, cantaba el guitarrista y co-autor Anntona, en su proyecto en solitario.

‘Idiota’ es casi igual de genial, tras llegar a la casi aliviadora conclusión de que uno puede ser… ni más ni menos que tan bobo como el resto (“Con lo tonta que es la gente / Y la de gente que hay que va de guay / Estadísticamente, lo mas prudente es aceptar / Que a lo mejor soy idiota”). Otra canción del álbum llamada ‘La gran bestia’ juega también con la autoparodia o la ausencia de la misma (“sé que lo importante es hablar el último antes de irse”, “aunque vosotros no me la deis, siempre tengo razón”). Y el último sencillo hasta la fecha, ‘Vas hablando mal de mí‘ es una canción sobre ignorar el “qué dirán” que ni siquiera necesita estribillo para adherírsenos enseguida. Su crescendo nos hace sentir totalmente libres tras proclamar cosas como: “Sé que lo que quieres / Es que vuelva a hacerte caso / Y sé que lo que te duele / Es que ya sabes que paso (…) Lo cierto, querida / Es que me importa bien poco”.

Estos Punsetes que retratan tan bien al ser humano, su inseguridad, sus armas de defensa frente al sufrimiento por chorradas, o el autoengaño, son los más efectivos. Los suyos son de los pocos discos en los que nos olvidamos que existen cosas como el amor, y de hecho el extraño tema de inicio, ‘Seres humanos’, inmerso en los sintetizadores y en guitarras más tomadas del indie pop británico de los 80 que del punk, habla de “un cerebro en el que nacen ideas extrañas / Extrañas ideas como el amor”. La electrónica y breve ‘Lo dejo’ muestra musicalmente cierta vulnerabilidad ante una crisis de identidad (“Cuando me miro al espejo, ya no veo mi reflejo / debe ser que no soy yo”), así como ‘Ella nunca me aceptó en Facebook’ el miedo al rechazo personal; pero cuando Los Punsetes son mejores y más originales es cuando miran hacia la sociedad.

Varios temas hablan de dinero y de lo obsesionados que estamos con él. Si ya hace unos discos hubo un ‘Dinero 1’, ahora encontramos un ‘Dinero 2’ que es todo un petardazo de punk setentero que contiene referencias a la pobreza, a los trapicheos y a la frustración a partes iguales. ‘Oro’ es una autocrítica para el grupo por hacer “mierda” pero con la gracia de que esa “mierda” el público pueda convertirla en “oro”, mientras ‘Atraco perfecto’ habla también de “cheques sin fondos” y “facturas sin pagar”.

Entre singles tan buenos y redondos que parecen firmados por adolescentes, la sonora conclusión nihilista de ‘Miguel de Molinos’ (“nada hay más hermoso que la nada”); esa ‘Gran Bestia’ que recuerda que, como La Bien Querida, vieron ‘La Bola de Cristal’ (“no tengo trabajo pero hago mis hechizos”) o la final ‘Estela plateada’, de final trotón; ‘Aniquilación’ vuelve a ser otro disco muy recomendable de Los Punsetes. La intro y la outro, tan extendidas, de ‘Miguel de Molinos’, en mitad de la secuencia, generan dudas, pero es que si no tendríamos que cantarles a ellos mismos lo de “no eres de fiar, si no haces algo mal”. ¿Alguna vez piensan sacar un mal disco? ¿Y regulero?

Calificación: 8,2/10

Lo mejor: ‘Una persona sospechosa’, ‘Vas hablando mal de mí’, ‘Idiota’, ‘Dinero 2’, ‘Oro’, ‘Estela plateada’

Te gustará si te gusta: Alaska y los Pegamoides, Ramones, Chico y Chica

Escúchalo: Spotify