“A lo mejor soy idiota”: el nuevo single de Los Punsetes al fin se titula con un insulto

Los Punsetes publican este año su sexto disco, que llevará por título ‘Aniquilación’ y saldrá en septiembre, como informa Indie Lovers. El primer adelanto había sido el retrato social de ‘Una persona sospechosa’ y hoy llega el segundo, que al fin se titula con un insulto cuando el grupo ya ha firmado temas como ‘Opinión de mierda’ o ‘Tu puto grupo’.

En primera persona, aunque el narrador de la letra es masculino, Ariadna Paniagua interpreta este ‘Idiota’ que habla sobre sentirse como ídem en un mundo lleno de “gente tonta” que se cree “guay”. “Estadísticamente, lo más prudente es aceptar que a lo mejor soy idiota”, conjetura el grupo en la letra antes de añadir: “lo he pensado de repente, y esa idea venenosa se apodera de mi mente”.

El tema toma un giro un pelín más romántico hacia el final: “me pongo a hablar sin parar, de decir sandeces y le llamo la atención al personal si no me atienden”, canta Ariadna para entonces concluir: “y me pongo muy nervioso cuando voy a verte, porque me pongo en evidencia constantemente, y desde tu pedestal yo sé que notas que soy un idiota terminal”. ¿Un retrato de la inseguridad intelectual que a veces sucede en las relaciones de pareja? Este sábado 22 de junio, Los Punsetes ofrecerán un DJ set en Ochoymedio.