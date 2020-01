¿Está Grimes embarazada o es solo una “metáfora” sobre ‘Miss Anthropocene’?

Se acerca la fecha de publicación de ‘Miss Anthropocene‘, el nuevo álbum de Grimes… que se filtró hace varias semanas –queda por saber si en su versión definitiva–. Poco parece importar eso a la canadiense y su sello –con el que precisamente ha tenido sus tiras y aflojas por la lentitud en darle salida–, que han seguido con su planificación promocional según lo previsto: con toda la calma, han presentado singles como ‘Violence‘, ‘So Heavy I Fell Through the Earth’, ‘My Name Is Dark’ –con guiños a Smashing Pumpkins y Garbage, que ya fue Canción del Día– y ‘4ÆM’. Pero, quizá esa calma, podría tener que ver también con factores personales.

En una llamativa imagen subida anoche a Instagram, Grimes mostraba sin censura sus pechos desnudos. Parecía cuestión de tiempo que la red social propiedad de Facebook le aplicara su estricta (casi siempre) normativa anti-desnudos y anti-pezones, y así fue. Grimes re-subía hace unas horas la imagen, esta vez convenientemente photoshopeada para eludir la censura –si tienes curiosidad, sana o no, la original sí está en Twitter–. Pero la ausencia de pezones no es lo único que llama esta vez la atención en la foto.

Y es que en ambas se puede observar en su vientre, como si su piel fuera translúcida y hubiera una luz interior, la silueta de un feto bien formado. Y no solo eso, sino que su propio abdomen también muestra cierta forma propia de una mujer embarazada. Y, considerando la menudez de Claire Boucher, no precisamente de unas poquitas semanas, no. La duda a resolver es si se trata de un embarazo real o si, como sus pechos o la imagen del hipotético, es efecto de una manipulación de la foto. De hecho, en su última aparición sobre un escenario hace apenas tres semanas –una performance de ‘4ÆM’ en una convención de videojuegos, que podéis ver más abajo–, no había señal alguna en su aspecto físico.

Cabe pensar que se trata que puede tener que ver con la narración sobre ‘Miss Anthropocene’, una diosa que amenaza el medio ambiente en la Tierra, si tenemos en cuenta la cínica visión del futuro que exhibe Boucher. Pero si tenemos en cuenta que su multimillonaria pareja Elon Musk tiene ya cinco hijos de relaciones anteriores –tan avanzado para su trabajo en Tesla, y tan de otro siglo para la planificación familiar–, no puede descartarse. Imaginamos que saldremos de dudas antes del 21 de febrero, fecha de publicación del sucesor de ‘Art Angels’.