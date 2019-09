“No veo a Greta Thunberg guardando ‘Violence’ en su playlist”: la redacción, dividida ante lo nuevo de Grimes

Parte de la redacción evalúa ‘Violence‘, el primer single del nuevo trabajo de la artista canadiense Grimes, Claire Boucher (ahora simplemente “c”), ‘Miss Anthropocene’.

“Que se haya demorado de una manera pesadísima no quita que ‘Violence’ tenga todos los ingredientes que hubiera deseado a priori para el regreso de Grimes: un trasfondo musical cyber-tecno bastante chulo (buen descubrimiento el de este i_o), cierta sobriedad que remite a sus inicios pero sin caer en el lo-fi, una estética potente (aunque el clip sea bastante amateur para el aura estelar que ostenta c –recordemos que quiere que la llamemos así ahora– en este momento), un perfil perfectamente reconocible… Y sin embargo, hay algo que no termina de encajar. Como resultaba con algunas partes de ‘Visions’, ‘Violence’ parece a “medio cocinar”, falta de algo de sazón. Su melodía es bonita, sí, pero tiene tantos giros que a veces pierde la contundencia que se puede exigir a un primer single. El gancho termina por ser ese “You wanna, make me bad, make me bad / And I like it like that, and I like it like that”, quizá por insistencia, porque ni siquiera es el estribillo, pero parece en general no pega lo suficiente. En ese sentido, aunque ahora mole decir que no molaba, ‘We Appreciate Power‘ ganaba de largo”. Raúl Guillén.

“Después de la industrial ‘We Appreciate Power’ no esperaba un single tan synth-pop y darkwave por parte de Grimes como ‘Violence’. Pero el cambio de registro sienta bien a Claire Boucher. En este caso, la canadiense ha dado con una canción hipnótica, intoxicante incluso, de gancho irresistible en esos “and I like it that, and I like it like that”, que sobre todo suena llena de desasosiego e incertidumbre por el futuro del planeta en el que vivimos. No, esta letra a la que se podría extraer un sentido sexual (“you make me bad, and I like it like that”) no va dirigida a Elon Musk sino que está interpretada desde la perspectiva de la Tierra, que se dirige a los humanos para darnos un golpe de realidad: “os alimentáis a base de hacerme daño”, canta Boucher. Como canción, ‘We Appreciate Power’ era superior, y aunque no veo a Greta Thunberg guardando ‘Violence’ en su lista de canciones favoritas de Spotify, este nuevo adelanto de ‘Miss Anthropocene’ muestra una buena evolución en el sonido de Grimes”. Jordi Bardají

“Siempre me ha parecido un poco Annie Wilkes eso de que los fans vayan a decirle a una artista lo que tiene que hacer y lo equivocada que está con su propio trabajo, a decirle que lo que ella considera que es bueno realmente es horrible o viceversa. Pero, querida Claire, me lo pones muy difícil defendiendo la repetitiva ‘We Appreciate Power’ y soltando que el magnífico ‘Art Angels’ fue “un pedazo de mierda”. Así que no he podido evitar identificarme con Annie Wilkes al escuchar ‘Violence’ y soltar un suspiro de alivio: parece que Grimes no tiene tan clara su intención de matar a Misery. ‘Violence’ se aproxima al sonido de su anterior disco, incluso al de ‘Visions’, mientras nos presenta por fin el personaje de Miss Anthropocene y su concepto (el próximo álbum va a ser una fumada importante, y por supuesto estaremos aquí para verlo). Y lo hace contando la historia de una relación abusiva que nos recuerda, por poner un ejemplo reciente, al ‘Crying On The Bathroom Floor’ de MUNA. Solo con esto ya nos parece otra gran canción de la canadiense, pero es que además Grimes pretende que esto sea una metáfora en la que la persona maltratada de esa relación es La Tierra, y la persona maltratadora, la raza humana, a la que el personaje de Grimes se encargará de extinguir durante el tracklist. Y lo peor es que funciona. Como pa’ no quererla”. Pablo N. Tocino.