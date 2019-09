Grimes nos presenta a ‘Miss Anthropocene’ en ‘Violence’, primer single junto al productor tecno i_o

Después de sorprendernos a inicios de semana con el anuncio de nueva música inminente, Grimes ha cumplido su promesa de presentar este jueves 5 de septiembre el primer single de ‘Miss Anthropocene‘, su nuevo álbum. Finalmente su título resulta ser ‘Violence’ y se trata de una colaboración con un joven y semidesconocido productor de música tecno llamado i_o, que tiene en la estética cyber su marca.

‘Violence’ es una canción de pop electrónico ensoñador que, de acuerdo con su consideración de que ‘Art Angels’ “era un pedazo de mierda”, conecta con la época más underground de Claire Boucher. Ni siquiera tiene relación, dada su aparente dulzura, con ‘We Appreciate Power‘, la canción pseudo-metalera que a finales del pasado año presentaba como anticipo y que no está claro que se incluya finalmente en el álbum, del que seguimos sin conocer de forma oficial su fecha de edición o su tracklist.

Sí sabemos que en él Boucher encarna a una “diosa antropomórfica del cambio climatico”, una suerte de supervillana que con malas artes pretende destruir la Tierra. Y en el vídeo oficial con el que se presenta el tema y que ella misma dirige, Grimes da vida a Miss Anthropocene, encabezando un grupo de amazonas guerreras –la primera imagen que vemos es a ella sosteniendo el libro ‘El arte de la guerra’ de Sun Tzu, un ancestral manual bélico de origen chino–. Pero, aunque blanden armas, estas mujeres también bailan, incluida la propia Boucher, que encabeza el cuerpo de baile en un escenario que remite a antiguas civilizaciones.