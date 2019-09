Grimes adelanta a esta semana el primer single de ‘Miss Anthropocene’, posiblemente titulado ‘A New Way to Die’

Hace un par de semanas que Grimes reaparecía para, en una campaña publicitaría de una línea de moda deportiva diseñada por Stella McCartney (a todo esto, hija del Beatle), anunciar que el día 13 de septiembre llegaría por fin el primer single de su nuevo disco, ‘Miss Anthropocene’. Pero ahora parece que esos planes han sido alterados y esta vez para bien: si las señales no engañan, ese tema verá la luz esta misma semana.

Claire Boucher ha eliminado todas sus publicaciones de Instagram –no así en el resto de sus redes sociales–, incluidas las referidas en el anterior párrafo, para publicar una imagen que tiene toda la pinta de ser la portada (o parte de ella) de su nuevo álbum o de esa anticipada nueva canción: obra de la ilustradora surcoreana Lee Jung-Myung, vemos unas manos femeninas tatuadas que blanden una espada clavada sobre la Tierra, que sangra. Sin duda es una referencia al personaje que da nombre al álbum, esa “diosa antropomorfica del cambio climatico” que pretende destruir nuestro planeta.

“A new way to die! (“Una nueva forma de morir”) 2 días”, reza el texto que acompaña a esta imagen, mientras que su perfil repite como único texto un “quedan dos días” que apuntan a este jueves, 5 de septiembre, como la fecha definitiva de lanzamiento de ‘Miss Anthropocene’. Estaremos atentos a nuevos movimientos en las próximas horas a la llegada definitiva de la continuación del ahora denostado por ella misma ‘Art Angels’.