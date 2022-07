Hot Chip vuelven a ofrecer un 2º single mejor que el 1º

Hot Chip, que estos días han estado actuando en Cruïlla y en septiembre volverán a nuestro país para dejarse caer por Cala Mijas (el mismo día que Kraftwerk, Chemical Brothers, Nick Cave, Bomba Estéreo…), sacarán su 8º disco entre un concierto y otro. En concreto será el 19 de agosto bajo el nombre de ‘Freakout/Release’. Y tras ‘Down’ es el turno de conocer el segundo single ‘Eleanor’, que os hemos presentado este viernes en la playlist de novedades «Ready for the Weekend».

‘Boy from School’ después de ‘Over and Over’, ‘Ready for the Floor’ después de ’Shake a Fist’, ‘I Feel Better’ después de ‘One Life Stand’, ‘Night and Day’ después de ‘Flutes’, ‘Need You Now’ después de ‘Huarache Lights’… son muchas las ocasiones en que hemos debatido si el segundo single de un disco de Hot Chip era mejor que el primero. En ocasiones, incluso estaba claro. Y vuelve a ser el caso de este ‘Eleanor’ que hoy ejerce de «Canción del Día».

Según su sello en España Music As Usual, Hot Chip hablan en esta canción de la «resiliencia de las personas y los recuerdos que quedan», lo que se manifiesta en textos como “Incluso si crees que no hay nada más / Siento que el cielo llama a nuestra puerta / Eleanor, para siempre”.

Alexis Taylor dice de la canción: “Se trata del mundo que se estrella contra ti, de las olas que chocan contra ti, del dolor que todo lo abarca, y de cómo tienes que atravesarlo. Los versos tratan sobre la separación cuando las familias se dividen en contra de su voluntad. Se trata de amigos fuertes. También se trata de Samuel Beckett llevando a Andre The Giant a la escuela, y de cómo Beckett debe haber aprendido mucho de la sabiduría de Andre”. El cantante del grupo se refiere al autor de ‘Esperando a Godot’ y al actor y luchador fallecido en 1993.

‘Eleanor’ es una de las grabaciones más inmediatas de Hot Chip, sin pretenderlo, pues Joe Goddard explica que esto se produce únicamente debido a su experiencia como escritores de pop. Contiene una cierta melancolía que nos hace pensar que este podría ser su pequeño «Girl from School» en respuesta a «I was a boy from school», pero también hay en ella cierta tranquilidad, calma y sentido del humor, palpable en rimas como «You’re like Andre the Giant / On his way to school / Beckett gave him a ride /Before there was carpool». ¿Es un juego de palabras entre el hecho de compartir coche y el carpool karaoke? Hot Chip conjugan aquí en cualquier caso la melancolía con la pista de baile, logrando que ‘Eleanor’ no desentone nada entre sus hits de sonido más hedonista.