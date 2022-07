Panda Bear y Sonic Boom anuncian LP colaborativo, ‘Reset’

Panda Bear, de nombre real Noah Lennox, ha anunciado un álbum colaborativo de 9 canciones con Peter Kember, más conocido como Sonic Boom. El álbum se llama ‘Reset’, estará disponible el próximo 12 de agosto y ya se puede escuchar el primer single, ‘Go On’. Además, viene acompañado de un interesante videoclip dirigido por James Siewert.

Panda Bear y Sonic Boom tienen ya historia juntos. Sonic Boom trabajó en el mix del álbum de Panda Bear de 2011, ‘Tomboy’, y coprodujo el proyecto de este de 2015, ‘Panda Bear Meets The Grim Reaper’. Además, hace seis años Kember se mudó a Portugal, donde Lennox lleva viviendo ya un tiempo. De este modo, el dúo ha podido trabajar juntos en más ocasiones y ha dado como resultado el nuevo LP, ‘Reset’.

El primer sencillo, ‘Go On’, samplea una canción de The Troggs de 1967 llamada ‘Give It To Me’. Se dice que este próximo LP está inspirado en la colección de discos de los 50 y los 60 de Kember y que está plagado de samples. Esto, al mismo tiempo, ha hecho que el lanzamiento del álbum se retrasara un poco.

Tracklist:

1. Gettin’ to the Point

2. Go On

3. Everyday

4. Edge of the Edge

5. In My Body

6. Whirlpool

7. Danger

8. Livin’ in the After

9. Everything’s Been Leading to This