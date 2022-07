Empress Of / Save Me

Con un tercer disco publicado el 3 de abril de 2020, es decir, en lo peorcito de la pandemia, un EP nuevo de Empress Of es un movimiento necesario para volver a poner el proyecto de Lorely Rodriguez en el mapa. Aquel ‘I’m Your Empress Of‘ pasó desapercibido pese a las buenas críticas, por lo que este disco de 5 canciones es una buena forma de resetear y empezar de cero.

Sobre todo porque contiene suculentas novedades. Empress Of es uno de esos proyectos de música pop que han pululado entre la música más comercial y el underground, sin que la artista o las circunstancias hayan terminado de equilibrar la balanza hacia un lado o el otro. Carly Rae Jepsen, Tove Lo, Troye Sivan o Jessie Ware son algunos de los artistas que podríamos situar en una disyuntiva parecida. Este EP es un claro giro hacia la música más accesible, como el que ha dado Jessie Ware, aunque en este caso, no hacia un género concreto como en el caso de Jessie supuso la música disco. Aunque al principio lo parece.

Y es que ‘Save Me‘ parece, efectivamente, la canción más disco que ha entregado nunca Empress Of gracias a que es la primera vez que ha incluido cuerdas de verdad en una producción suya. El resultado en este caso es más Alizée -más años 2000- que retro -no tan años 70-, gracias a los trucos de producción de voces tratadas y demás implementados por Empress Of junto a BJ Burton, que ha sido su escudero en este caso.

A continuación, la estupenda ‘Dance for You’ nos remite a los territorios de Kylie Minogue o Sophie Ellis-Bextor: una canción bailable estupenda que propone la pista de baile como forma de recomposición. «Un cuerpo hecho de cristal, cuando me rompo, puedo arreglarme con celeridad».

‘Save Me’ se completa con un tema de registro agudo y producción que podrían haber aplicado Hot Chip (la playera ‘Turn the Table’); la más tristona ‘Kept Up’, sobre la eterna búsqueda del amor; y la medio industrial ‘Cry for Help’, que cierra entre más dudas sobre sí misma («no tienes que estar muy cerca para averiguar que ya no soy yo misma»), algo más próxima a Ladytron. Estas 3 últimas canciones igual no son el golpe en la mesa que reconduce una carrera y que tarde o temprano necesitará Empress Of; lo que sí podemos decir es que ‘Save Me’ y ‘Dance for You’ sí tuvieron madera para serlo aunque los mandamases de Spotify no acompañaran demasiado relegando estas dos grandes canciones a las playlists indies. ¿Esto no es música pop?