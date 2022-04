Empress Of acierta con el giro disco y el anhelo sexual de ‘Save Me’

Estábamos perdiendo un poco el rastro de Empress Of últimamente. Su nuevo single, estrenado hace unos días, la devuelve al mapa. La autora de ‘How Do You Do It’ ofrece en ’Save Me’ su faceta más accesible sin perder mojo.

‘Save Me’ es una producción salpicada de relámpagos de música disco. Una serie de cuerdas irrumpen en el estribillo de la canción sin llegar a estallar, situándose cerca de las últimas producciones de Dua Lipa, Róisín Murphy y Jessie Ware pero sin llegar a parecerse tampoco a ninguna en particular. ¿No está más cerca de la mejor Alizée?

Y si la canción no explota quizá es porque Empress Of es puro anhelo en la letra de una canción atrevida, que plantea: «No me preguntes qué necesito / Estoy de rodillas pasándomelo bien». La cantante se muestra así de satisfecha con el tema en Stereogum: «Esta es probablemente una de mis canciones favoritas de las que he hecho. Nunca había utilizado cuerdas reales en una grabación antes y fue muy emocionante. Hay una urgencia sexual en ella. Un juego de poder. Creo que es una de las canciones más sexys que he hecho nunca».

Esa percusión sui generis y el misterioso videoclip dirigido por el mexicano Alexis Gómez (Nathy Peluso, CLUBZ), suman en el camino de volver a poner a Empress Of en marcha. Además, la cantante ha anunciado que el 6 de mayo ofrecerá su primer concierto en 2 años, los que han pasado desde el olvidado ‘I’m Your Empress Of‘. Será, eso sí, en América.



