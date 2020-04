Empress Of / I’m Your Empress Of

¿Qué haces cuando te han roto el corazón durante una gira y el único momento en que puedas procesarlo son tus vacaciones? Loreley Rodriguez se puso a trabajar como una loca (“me volví majara” han sido sus palabras) y el resultado es un disco que ella considera el más personal de su carrera, y también el mejor.

La música de ‘I’m Your Empress Of’ mantiene el tacto artesanal de todos los trabajos de Empress Of, pero suena más enfocado en la pista de baile, como ya declaró la artista hace unos años en una entrevista para este medio: “Ahora mismo me inspira la idea de la música de baile y su poder curador, terapéutico… Muchas de mis nuevas canciones son bailables, estoy escribiendo canciones bailables con las que también puedes llorar”. En el primer single del álbum, ‘Give Me Another Chance’, Loreley se entrega al sonido de unos robustos teclados mientras ruega a su amante otra oportunidad, y su estilo de house noventero DIY es explorado también en el pepino ‘Love is a Drug’. Por su parte, la brumosa ‘U Give It Up’ recuerda a la Robyn sofisticada de ‘Honey‘ e incorpora dos temas que la artista toca tangencialmente en el largo: el origen (ella es hondureña) y el feminismo. Es la madre de Loreley quien recita un verso en “spanglish” en la canción introductoria del disco sobre las dificultades que los inmigrantes pueden vivir, y también quien en otro de los temas, ‘Void’, declara: “quieres convertirte en la mujer a la que nadie va a maltratar”. Empress Of canta una frase parecida en ‘U Give It Up’: “ser mujer no es fácil, pero quieres convertirte en la mujer que quiere ser”.

A pesar de estos instantes más sociales, ‘I’m Your Empress Of’ es principalmente un trabajo personal y autobiográfico, y las canciones pueden ser tan claras y directas en su mensaje como ese sol que ilumina a la artista en la portada. Es espacial y soleado también el sonido de estas composiciones llenas de matices rítmicos y melódicos que se nutren de otros estilos bailables de manera más o menos sutil y también de manera más (la visceral ‘Awful’ utiliza elementos propios del trance sin nunca explotar) o menos (la balada ‘What’s the Point’) memorable. ‘Void’, un tema lleno de resentimiento (“cada disculpa empeoraba, una antología de palabras vacías, nunca me escuchabas cuando te decía que me dolía”) bebe del balearic house para tramar un exquisito diálogo de melodía y percusión en su precioso estribillo, y las miradas furtivas de las que habla ‘Bit of Rain’ nos llegan a través de un ritmo electropop radiante. Algunas de estas canciones, de ser producidas en grandes estudios, serían verdaderos rompepistas, pero Empress Of solo necesita su visión para cautivarnos con producciones tan bonitas y arquitectónicas como la hipnótica ‘Not the One’ o esa balada synth-pop llena de arrepentimiento (nunca debí dejar que te acercaras a mí”) que es ‘Should’ve’. Para haber nacido de un lugar tan oscuro, ‘I’m Your Empress Of’ no puede sonar más lleno de luz.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Give Me Another Chance’, ‘Bit of Rain’, ‘Love is a Drug’, ‘Void’

Te gustará si te gusta: Robyn, Jessy Lanza, Blood Orange, Tei Shi

Youtube: vídeo de ‘Give Me Another Chance’