Marcus Mumford está entre las novedades de la semana que os presentamos en la playlist “Ready for the Weekend” el pasado viernes. La canción estrenada es una delicatessen acústica llamada ‘Cannonball’ que emparenta con los momentos más intimistas de su banda primigenia, Mumford & Sons.

Lo que no sabíamos es que el vídeo de ‘Cannonball’ estaba dirigido por Steven Spielberg, siendo nada menos que el primer videoclip que el director de ‘ET’, ‘Parque jurásico’ o más recientemente ‘West Side Story’, realizaba. El vídeo en blanco y negro es en gran medida un primer plano de Marcus Mumford que se aleja primero y se vuelve a acercar a él después, para realzar el momento épico de la composición.

El vídeo se compartió el finde pasado sin que se revelara quién era el director del clip. Es ahora cuando Marcus Mumford ha acudido a Instagram para explicar que Steven Spielberg grabó este vídeo en una toma y con su móvil en el gimnasio de un instituto de Nueva York. En concreto el pasado domingo 3 de julio. En la imagen compartida en Instagram se puede ver de qué manera rudimentaria se ha realizado ese travelling: con una silla de oficina.

El disco recibe el nombre de ‘(Self-Titled)’, ha sido coproducido por Blake Mills e incluye colaboraciones de artistas de bedroom pop como Phoebe Bridgers y Clairo y también Brandi Carlile. El disco saldrá el 16 de septiembre.

01 Cannibal

02 Grace

03 Prior Warning

04 Better Off High

05 Only Child

06 Dangerous Game

07 Better Angels

08 Go in Light [ft. Monica Martin]

09 Stonecatcher [ft. Phoebe Bridgers]

10 How [ft. Brandi Carlile]