Superorganism: «En nuestra cabeza, intentamos ser mainstream»

Superorganism publican esta semana su segundo disco, un ‘World Wide Pop’ en el que mantienen el original sonido de su debut homónimo, al tiempo que suman la co-producción de nombres como Stuart Price. Es un curioso álbum que NO les acercará al mainstream pero que cuenta con un original elenco de colaboradores, de Stephen Malkmus de Pavement a CHAI pasando por samples de décadas remotas.

Hace unos meses dos de los cerebros del grupo pasaron por Madrid para promocionar este álbum que ha de consolidar a Superorganism en el panorama. Son Orono Noguchi, más retraída y callada pero siempre capaz de sentenciar cuando habla, y Harry, más dicharachero y bromista. El humor de Orono es permanecer muy seria en medio de afirmaciones como «no estoy siempre de buen humor, más bien a las malas», mientras Harry sonríe todo el rato. ‘World Wide Pop’ es el «Disco de la Semana».

Empezáis el disco diciendo que «el fin se acerca», el álbum trata sobre el fin del mundo…

Harry: «El primer tema establece cuál será el tono del disco, que va sobre la dualidad de disfrutar del éxito y la excitación de las novedades, pero también sobre el miedo de que todo se acabe de repente. Es una canción tipo «bienvenido de vuelta», también sobre contemplar cómo tu ego se desmorona en un agujero negro de soledad (risas)».

Y la canción final se llama nada menos que ‘Everything Falls Apart’.

Harry: «¡Pero creo que es optimista!».

Orono: «Es capcioso».

Harry: «Es la conclusión del álbum, igual que el primer tema es el principio. Si escribes un ensayo, habrá una introducción y una conclusión. Estas dos canciones son la introducción y la conclusión. El mensaje es que las cosas se desmoronan pero podemos superarlo».

Superorganism para mí era un grupo divertido, pero por lo que veo, no lo es tanto.

Orono: «Las canciones pueden transmitir buenas vibraciones pero yo no estoy siempre de buen humor. Estoy de un modo neutral o incluso a las malas».

Harry: «Eres un ser humano como todo el mundo».

Orono: «Sí, totalmente».

Harry: «No confíes en quien siempre esté de buen humor. ¿De dónde saca la gente la energía para eso? Hay una reflexión sobre esto en el disco. A veces las vibraciones son buenas y genial, pero a veces no lo son. Queríamos explorar los extremos de cosas realmente buenas y cosas realmente malas, como la soledad. La sociedad ha experimentado todo esto también en los últimos años».

¿En qué canciones creéis que están los Superorganism más tristes?

Harry: «‘Oh Come On’ es melancólica. Triste no es la palabra…»

Pero melancolía era la palabra que implicaba «depresión» antiguamente, al menos en España.

Orono: «Tenía depresión cuando la escribí, así que me vale…»

Harry: «Es menos agresiva la palabra. «Triste» puede ser «enfadado». «Melancólico» es otra cosa que esa canción captura. De manera natural hacemos canciones rápidas y melódicas. Las melodías vienen a nuestra cabeza así, de manera que nunca vamos a sonar como una canción triste de Radiohead (risas), pero aun así, expresamos sentimientos diferentes».

¿Son importantes las letras para vosotros? Me extraña incluso preguntaros tanto por ellas, pero hay muchas frases que me han llamado la atención en este disco.

Orono: «Muy importantes, como creativos. La letra es tan importante como la música, como el packaging del disco, el concierto en vivo también… Está todo relacionado».

Harry: «Pasamos mucho tiempo midiendo el nivel, si lees las letras habrá cosas que te sorprendan. Intentamos no ser demasiado conscientes al escribir, pero sí intentamos ser considerados, cuidar las cosas. Si quieres sólo una canción pop ahí estará, pero si quieres algo más profundo también lo encontrarás».

¿Qué nos podéis contar del packaging del disco?

Orono: «He profundizado mucho en él, lo he ido desarrollando durante la pandemia. No sabía cómo hacer arte visual más allá de mi portátil, pero he diseñado todo en torno a un concepto elaborado dividido en 2 partes. Cuando te compras el disco se abre un nuevo diseño que está debajo, hay «huevos de Pascua» que vas descubriendo: la gente tiene que comprárselo. Me ha llevado 3 años hacerlo. Son diferentes en CD y vinilo, así que ha sido un trabajo muy duro».

Harry: «Hemos sido fans de artistas antes de artistas. Es muy guay cuidar estas cosas. Hemos colgado en las redes círculos en blanco y la gente tenía que ir adivinando qué significa eso, qué iba a aparecer en el diseño dentro de los círculos, nos ha encantado. Cuando era más joven, quería saber todo de los grupos que me gustaban, como la conspiración sobre la muerte de Paul McCartney (risas), y ahora nosotros buscamos cuidar todas esas cosas».

Veo que en el diseño hay muchos animales y las letras hablan de «los niños del Planeta Tierra». ¿Hay un mensaje ecologista o de cambio climático?

Orono: «Sí, pero no de manera explícita».

Harry: «Ese tema (‘World Wide Pop’) tiene un sample creo que es de Carl Sagan, sobre naves espaciales de los 70, hablando sobre la sociedad humana, lo alienígena… Es sobre mirar el planeta y pensar quiénes somos. Es uno de los temas del disco. Intentamos no ser explícitamente políticos, pero nos interesa la sociedad, la naturaleza y eso se refleja en el álbum».

¿Por qué no queréis ser más explícitos?

Harry: «Muchos artistas lo son, algunos son elocuentes y lo expresan mejor. Nosotros podemos escribir sobre lo que sabemos. También es verdad que cuando te metes a escribir de algo que pasa ahora, en un momento concreto, te estás refiriendo a un período de tiempo muy pequeño. Puedes escribir sobre Donald Trump, pero en 500 años será una página muy pequeña de la historia. Así que si escribes algo muy específico, puede resultar corto de miras. Pero si escribes en general, creo que conectas con un rango más amplio de una manera artística».

¿Cuántos miembros sois en el grupo?

Harry: «5».

¿Son 3 los que se han ido?

Harry: «Son cambios de la vida… Al principio ni siquiera intentamos ser una banda. Hicimos una canción sobre hacer una banda, éramos un colectivo, todo pasó muy rápido, a la gente le interesó… Esto al final sí que es una banda, pero nosotros nos veíamos como un colectivo y sabíamos que podía ser cambiante. También dijimos que podía sumarse gente, pero luego nos dimos cuenta de que no era muy práctico (risas). Han pasado cosas en el mundo y hay gente que se ha dado cuenta de que la banda no era una prioridad. No ha habido grandes problemas, más allá de eso».

Presumías de ser de diferentes partes del mundo, pero tampoco es que sea muy práctico…

Orono: «Bueno, eso todavía lo hacemos así: yo estoy en Japón, él en Londres, otros en Australia…»

Harry: «Puede ser duro, pero ahora mismo nos funciona. Tenemos tiempo y energía. Ya sé que no vale para todo el mundo».

¿Habéis escrito el disco sobre todo por mail?

Harry: «Sí, también juntos, jams en Chicago como la de ‘Oh Come On’, hemos trabajado con productores en sus habitaciones de casa, en Japón, en América… de todas las formas posibles».

Llama la atención que hayáis contado con Stuart Price, me gusta mucho lo que hace, pero para vosotros nunca lo hubiera imaginado. ¿Para qué le necesitáis? Ya teníais vuestro sonido con el primer disco, y excepto en ‘Don’t Let the Colony Collapse’ no le intuyo tanto.

Harry: «Produce 7 canciones, tampoco todas. Él tiene su sonido, sé lo que quieres decir, es un músico increíble, pero también es un gran productor, y su trabajo no es poner su sello en el artista».

Orono: «Nosotros intentamos hacer mainstream en nuestra cabeza, y como él ha trabajado con esta gente, sabe cómo llevarnos ahí».

Harry: «Nos volvemos un poco locos, nosotros hacemos la música en casa. Bueno, él también, pero quiero decir que nosotros hemos aprendido a producir viendo tutoriales de Youtube, nos vemos como artistas amateur y teníamos la oportunidad de producir con alguien de renombre».

Orono: «Hizo un remix para alguien de nuestro sello, Dominos, y creo que así fue como entramos en contacto».

Harry: «Nos dijo que era fan, hablamos por Zoom de manera abstracta sobre música. Le dijimos lo que hacíamos, lo que intentábamos hacer, le mandamos las canciones y nos decía: «esto es lo que pienso». Ya habíamos escrito casi todas las canciones, así que puso su toque mágico de sintetizadores o lo que sea. Ha sido como una colaboración».



Así que ya le gustabais de antemano.

Harry: «No nos dijo nada de que el primer disco pudiera ser mejor, dijo que le molábamos. Todas las colaboraciones que hay en el disco han salido de manera natural, no a través de sellos o algo así. Estamos abiertos a colaborar, pero que la gente entre en tu mundo».

En el álbum está Stephen Malkmus, que no es el tipo de persona que te mete en el mainstream…

Harry: «Sí, quedamos. En el primer álbum le nombramos en todas las entrevistas».

¿Qué discos suyos admiráis más?

Orono: «Me ha encantado su disco ‘Traditional Techniques’, estaba obsesionada con él».

Harry: «Ahora mismo diría que mi disco favorito de Pavement es ‘Brighten the Corners’, pero todos me gustan, depende de cuándo me pregunten».

¿Habéis tratado su voz?

Harry: «Las dos cosas, queríamos encajarle en la producción, pero tampoco le dimos una pauta de lo que queríamos, le mostramos la canción y le pedimos que aportara su visión, la cual fue una locura. Es una de esas cosas difíciles de describir».



Cuando hemos entrevistado a The Go! Team, hablan mucho del tiempo que pasan buscando samples, escuchan mucha música. ¿Cómo trabajáis a nivel producción? ¿Vosotros escucháis también una salvajada de música o sois más autores?

Harry: «Nos suelen relacionar con bandas como The Go! Team o Avalanches, porque hay similitudes. Es un honor porque nos encantan, pero es engañoso porque nosotros no escribimos a partir de samples. Escribimos con una guitarra acústica o incluso al piano. Es más tradicional, y luego construimos la producción a partir de eso. No sé cómo trabajan Avalanches, que son unos genios, me vuelan la cabeza, pero nosotros construimos la producción en torno a la canción, y no al revés».

Es gracioso porque en una canción podéis decir la palabra «explosión» y a continuación suena una «explosión».

Orono: «Muchas veces es muy por asociación: «esto me recuerda a esto, vamos a ponerlo».

Harry: «Es un poco infantil».

Orono: «Es como un patio de colegio».

Harry: «Es divertido porque durante 2 semanas hemos hecho versiones a piano de canciones, para unos acústicos en los que tocábamos ‘Teenager’, ‘On and On’ y «crushed». Nos dimos cuenta de que sonaban bien y eso es por el modo en que escribimos».

Habladme de ‘Teenager’, no sé si es una crítica del eterno adolescente o una crítica al edadismo . ¿Os veis cantando esta canción con 60 años, o 70 y 80?

Si la interpretas de cierta manera…

¿Y si quiero ser un eterno adolescente?

Orono: «Ni siquiera digo eso, es una observación en torno a las redes sociales. La gente joven quiere ser hoy la persona más popular, en Youtube, y demás. Es un comentario sobre eso, es sobre la fetichización de la adolescencia en las redes sociales».

Harry: «Es como cuando cantábamos ‘Famous’ en el disco anterior. Mucha gente nos decía: «yo no quiero ser famoso». La canción no era «quiero ser famoso» sino un comentario sobre ser famoso, como esta canción es sobre ser adolescente. Solo es una observación».



¿Habéis dicho que queréis ser mainstream pero no famosos?

Harry: «Somos contradicciones andantes».

Orono: «Yo no quiero ser famosa. Mientras nosotros podamos hacer la música como la queramos hacer… Intento no estresarme mucho sobre la fama, porque al final del día no es lo que importa».

Harry: «Ponemos nuestros egos en el trabajo, en la música, tienes que tener ego para ser artista, pero no queremos adoración, gente en el hotel esperándonos y haciéndose fotos con nosotros. Pero queremos que todo el mundo escuche nuestra música con cascos. Es un poco pretencioso igual, pero es como nos sentimos».

Supongo que ‘Put Down Your Phone’ es más o menos lo mismo…

Harry: «También es una observación, no le decimos a la gente que tire el móvil. Es un mensaje para nosotros mismos».

Orono: «Todos somos adictos al móvil».

Harry: «Y nos frustra. Intentamos apañárnoslas para no mirar el móvil tanto, no creo que sea saludable mirar las noticias todo el rato, es muy estresante. Intento no mirar el móvil una hora y media antes de acostarme, implica mucho ruido. Hacemos esfuerzos para desengancharnos, pero la canción es el conocimiento de una situación, en la que nosotros no somos una excepción, no vivimos aislados ni nada así».

Entre los featurings del disco hay incluso actores, como Gen Hoshino. ¿Alguien que se resistió?

Orono: «Queríamos a Kanye».

Harry: «Pero nadie que intentáramos (dijo no). El sello y el management son muy buenos. Lo más difícil ha sido liberar samples, como el de ‘It’s Raining’. Cuando les presentamos la canción, casi les podías ver disimulando el eye rolling (risas) Tienes que averiguar qué porcentaje de derechos cedes y fue como «ya estamos otra vez». Como cuando en ‘Black Hole Baby’ sale gente hablando. Llevó 6 meses averiguar de quiénes eran las voces que suenan exactamente, pero creo que hemos conseguido todo gracias a nuestro equipo».