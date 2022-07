Titus Andronicus avanza fecha de nuevo disco, ‘The Will To Live’

Titus Andronicus han anunciado la fecha de salida de su esperado séptimo álbum, ‘The Will To Live’, que estará disponible el próximo 30 de septiembre. Esta revelación ha sido acompañada por la salida del primer single del LP, titulado ‘(I’m) Screwed’, y que también llega acompañado de un videoclip dirigido por Ray Concepcion.

El nuevo álbum está producido por Patrick Stickles, cantante y compositor de la banda, y Howard Bilerman, productor de artistas tan importantes como Arcade Fire o Leonard Cohen. Además, el arte promocional del disco está elaborado por la reputada ilustradora Nicole Rifkin.

Titus Andronicus repite la formación que ha tenido en sus últimos dos discos, ‘A Productive Cough’ y ‘An Obelisk’, convirtiéndose en la formación de la banda que ha durado de forma más consistente. Al mismo tiempo, ‘The Will To Live’ fue creado en gran parte para ayudar a procesar la muerte del teclista y primo de Stickles, Matt Miller, en 2021.

Tracklist:

1. My Mother is Going to Kill Me

2. (I’m) Screwed

3. I Can Not Be Satisfied

4. Bridge and Tunnel

5. Grey Goo

6. Dead Meat

7. An Anomaly

8. Give Me Grief

9. Baby Crazy

10. All Through the Night

11. We’re Coming Back

12. 69 Stones