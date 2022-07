‘Men’: Alex Garland se pasa al terror de A24 y aprueba con nota

‘Men’ no va a pasar a la historia como la película de terror con la metáfora más sutil del año. El tópico “todo los hombres son iguales” representado por una mezcla de estereotipos masculinos, de señoros, interpretados –muy bien, eso sí- por Rory Kinnear (el último Bill Tanner de la saga James Bond) es, sin duda, lo más flojo de la nueva película de Alex Garland, autor de ‘Ex Machina’ (2014), ‘Aniquilación’ (2018) y la serie ‘Devs’ (2020). En el festival de Cannes le llovieron críticas por este asunto.

Sin embargo, sí debería pasar a la historia como una de las películas de terror más interesantes de 2022. Por varias razones. Primero, por su extraordinario arranque. Toda la primera media hora es fabulosa: el uso de la canción ‘Love Song’ de Lesley Duncan, los perturbadores flashbacks, la planificación visual y sensorial del paseo por el bosque (tan liberador y terapéutico como finalmente inquietante y amenazador), el juego con el eco en el pasadizo (la banda sonora está compuesta nuevamente por el tándem Geoff Barrow de Portishead y Ben Salisbury)…

- Publicidad -

Segundo, por su sugestiva mezcla de subgéneros de terror. Garland combina con brillantez el folk horror (está ambientada en la campiña inglesa), la home invasión (atención al partido que le saca en la puesta en escena a las luces del jardín y los ventanales de la casa), el body horror (con heridas y transformaciones perturbadoras que recuerdan a títulos como ‘Gozu’ o ‘Xtro’), la comedia negra (la interpretación de Kinnear tiene un punto burlesco) y el terror psicológico (los sentimientos de miedo y culpa de una mujer proyectados de forma terrorífica y deformada en la realidad).

Y, tercero, por la estupenda interpretación de Jessie Buckley. La actriz irlandesa, recientemente nominada al Oscar por ‘La hija oscura’ (2021) y protagonista de la sobresaliente ‘Estoy pensando en dejarlo’ (2020), encarna con gran solvencia a una Eva traumatizada por su Adán, que ha mordido la manzana del Jardín Prohibido y ha desatado la ira del dios del patriarcado. A destacar que Buckley, quien se dio a conocer como cantante en el talent show musical ‘I’d Do Anything’, acaba de publicar ‘For All Our Days That Tear the Heart’, su disco de debut junto a Bernard Butler, exguitarrista de Suede.

- Publicidad -