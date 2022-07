Nicki Minaj anuncia ‘Freaky Girl’ y describe su 5º disco

Nicki Minaj al fin ha puesto fecha de salida a ‘Freaky Girl’, el single que lleva semanas anunciando en redes sociales. En concreto es ese que puso de fondo en un vídeo en el que aparecía a cuatro patas y tocándose el coño. La canción parece samplear ‘U Can’t Touch This’, el macrohit de MC Hammer de 1990, únicamente porque esta sampleaba ‘Super Freak’ de Rick James (1981). A este último, fallecido en 2004, es a quien Nicki Minaj está citando en las redes sociales como influencia.

‘Freaky Girl’ saldrá el 12 de agosto, un día después de que Nicki Minaj realice un evento en la radio en el que anunciará a 10 fans que va a elegir de alguna manera que no quiere revelar, para algo que aún no se sabe lo que es.

Por otro lado, Nicki también está describiendo cómo va a sonar su 5º disco, el esperado sucesor de ‘Queen‘. Dice que no se ceñirá a ningún género, como recoge PopCrave: «este disco va a ser jodidamente épico. No creo que tenga que definirme a mí misma o a mi música ya. Creo que solo quiero disfrutar de la música y del proceso. No puedo meter este disco dentro de ninguna categoría específica».

I’ll be choosing 10 ppl. I’ll announce who you are on #QueenRadio on 8.11 🎀 No, I’m not telling HOW I’m choosing. No, I’m not telling WHY either. #FreakyGirl #NickJames 8.12 🎉 I love you. Always have. Always will🦄

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 22, 2022