La etiqueta de «bedroom-pop» se está quedando pequeña para una serie de artistas que están demostrando tener un talento para la composición superior al imaginado. Joji está arrasando con un baladón tremendo llamado ‘Glimpses of Us‘, Cupido están demostrado ser compositores mucho más dotados que sus influencias, Rex Orange County tiene olfato para las melodías perdurables… y Cuco está en un lugar parecido, solo que a él le interesan las atmósferas psicodélicas más que a ninguno de los artistas mencionados.

‘Fantasy Getaway’, el segundo disco de Cuco, parte claramente del sonido de su debut, y deja un puñado de composiciones que seguirán encandilando a sus seguidores. ‘Caution’ es otra de sus acertadas incursiones en el trap-pop, ‘Aura’ cautiva con sus ecos a bossa nova y con sus adictivas armonías, ‘Time Machine’ emociona con una mezcla de canción setentera, brit-pop y psicodelia y ‘Fin del mundo’ con BRATTY le hace parecer el nuevo Tobias Jesso Jr. ahora que este ha decidido definitivamente operar detrás de los focos.

Producto de la pandemia, ‘Fantasy Getaway’ es supuestamente un álbum conceptual basado en un mundo imaginario que Cuco deseaba visitar en los peores momentos del confinamiento. La secuencia inicia con un aviso de despegue que alerta de que la «vida en el refugio no está programada para ser perfecta», y el lugar al que viaja Omar Banos no es otro que su propia conciencia. El artista cuenta que escribir le resulta terapéutico, y que ha aprovechado la composición de ‘Fantasy Getaway’ para enfrentarse a sus demonios, como sus problemas emocionales (‘Caution’), los celos (‘Aura’) o, en general, el desamor (‘Decir adiós’).

Cuco lidia con sus «issues» con «marihuana y alcohol» (así lo expresa en la latina ‘Sitting in the Corner’, aunque ahora reconoce ser abstemio)… y también con sonidos suaves y atmosféricos que buscan ser un bálsamo para el almal. El soft-pop de ‘Aura’ propone un viaje a «Copacabana, París o las Bahamas» y, a tenor de su producción, también a un lugar parecido a las nubes, la influencia del primer Tame Impala sigue siendo demasiado evidente en pistas como ‘When the Day Comes to an End’ y, cuando Cuco visita la discoteca, como hace en ‘Foolish’, lo hace desde la sutileza.

Cuando Cuco se viste de cantautor de los años 70 le salen canciones tan dignas como o ‘Paraphonic’ o ‘Decir adiós’. Sin embargo, en el viaje paliativo hacia las emociones que propone ‘Fantasy Getaway’, el artista a veces se duerme en los laureles, narcotizado por sus propios vapores. El medio tiempo de city pop de ‘Articial Intelligence’ se acerca a la música de ascensor, ‘Sweet Dissociation’ vuelve a apoyarse demasiado en el sonido de Tame Impala sin ofrecer algo original y ‘Foolish’ no convence dentro de su fórmula clubera. En algún lugar de ‘Fantasy Getaway’ se esconde un trabajo tan inolvidable como el de Kali Uchis. De momento, Cuco sigue alimentando su promesa.