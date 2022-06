‘Glimpse of Us’, de Joji: melodía, letra y «algo más»

George Miller, alias Joji, ha recorrido un largo camino desde sus días en YouTube como Filthy Frank y Pink Guy. Tanto, que a veces parece imposible que sea la misma persona. Su primer álbum fue ‘BALLADS 1’, en 2018, seguido de ‘Nectar’ en 2020, su álbum más reciente. Puede que Joji esté preparando una tercera entrega en su discografía, aunque todavía es pronto para decir. Lo que sí es seguro es que Joji ha lanzado una de las mejores canciones de la semana y nuestra Canción del Día, ‘Glimpse of Us’, que además está arrasando entre el público.

‘Glimpse of Us’ es una balada de piano clásica con los toques de R&B que Joji acostumbra a implementar en su música. Toda la canción es melodía y letra, y no le hace falta nada más. Hacer canciones de este estilo, solo piano y voz, y esperar triunfar, es arriesgado en los tiempos que corren. Si una balada así no emociona, el público la va a encontrar aburrida. Es lo más fácil de pensar tras escuchar una canción lenta a piano, seamos realistas.

Provocar escalofríos y emocionar no es sencillo, pero cuando una canción lo consigue es una de las mejores sensaciones que puedes experimentar al escuchar música. Conexión total. No hay una fórmula definida para que esto ocurra, pero sería una mezcla de melodía, letra y algo más, que no sabría describir. Ese «algo más», lo tiene ‘Glimpse of Us’.

La letra desempeña bien su papel y busca los escalofríos, con unos versos en los que el protagonista no puede evitar pensar en su relación pasada, aun cuando cree que su pareja actual es «perfecta» («She’d turn the rain to a rainbow / When I was living in the blue / Why then, if she’s so perfect / Do I still wish that it was you?»), lo cual le lleva a ver imágenes de su antigua relación al mirar a los ojos de la chica con la que está ahora («Cause sometimes I look in her eyes / And that’s where I find a glimpse of us»).

Y para confirmar que esta canción tiene algo especial, solo hay que ver lo que ha conseguido tan solo a unos días de su lanzamiento. Recordemos, es una balada de piano. Sin más. ‘Glimpse of Us’ ha conseguido posicionarse, por primera vez en la carrera de Joji, en el Número 1 del Top 50 de Estados Unidos y en el Número 3 del Top 50 Global en Spotify. Habrá que esperar para ver en qué puesto debuta en Billboard, pero de momento pinta bastante bien. Joji ha acompañado el lanzamiento de la canción con un videoclip igual de devastador que la música, pero no tan directo.