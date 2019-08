Cuco / Para mí

Omar Banos ha ido ganando un hueco en la música durante el último año, coincidiendo también con la subida de popularidad de su colega y amiga Clairo, con la que, de hecho, ha colaborado. Pero, aunque ambos empezaron de forma bastante similar, con un bedroom pop que fue ganando más y más adeptos, sus carreras han tomado rumbos diferentes. Desde su debut en 2016 con el EP ‘wannabewithyou’, Cuco ha publicado distintos EPs (‘Songs 4U’ y ‘Chiquito’) y temas sueltos, consiguiendo un público fiel al que ahora quiere mantener, mientras busca nuevo alcance, con su primer largo, este ‘Para Mí’ donde se mantiene encargándose minuciosamente de la producción, con alguna ayuda puntual como la de Jonathan Rado (mitad de Foxygen, y habitual colaborador de Father John Misty). Como resultado tenemos un álbum que, aunque no tenga momentos de especial excelencia, sí presenta una regularidad en cuanto a calidad, y consigue dar una idea de las capacidades de Cuco ante ese nuevo público que podría descubrirle aquí.

Cuando decíamos que su estilo y el de Clairo han tomado rumbos distintos, no lo decimos solo porque lo que hace Clairo actualmente se haya distanciado de sus inicios, sino porque, aún comparándolo con los primeros temas de la autora de ‘Flaming Hot Cheetos’, Cuco va más allá del bedroom pop, manteniendo la esencia lo-fi pero añadiendo toques distintivos. Está clara su pasión por los elementos psicodélicos, y a la vez por la cultura hip-hop, y su mezcla de todo esto con el bedroom pop es lo que diferencia a su producto. Un buen ejemplo de esto es ‘Hydrocodone’, aunque también tenemos cortes donde predomina más su lado hip-hop (‘Bossa No Sé’), el lado psicodélico (‘Far Away From Home’, con un solo de guitarra bastante agradecido) o incluso arreglos más clásicos (‘Feelings’).

Su habilidad para la creación de atmósferas usando estos elementos es su gran arma, pero si ese es su “pro”, los “contras” tienen que ver con las letras, por lo general menos inspiradas, como podemos ver en la genérica ‘Lovestripper’ (“another day, another life / I need someone / hold my hand baby, don’t let go / for the ocean will give us what we know”), o en ‘Ego Death in Thailand’. Y en ambas, sin embargo, es innegable que consigue dar con una atmósfera particular. Quizás por eso funciona tan bien ‘Do Better’, el corte final, que en su sencillez es tremendamente eficaz, y recuerda a lo que hace por nuestro país gente como Vera Fauna. En definitiva, ‘Para Mí’ no será el disco del año, pero sí es un más que digno trabajo que expone el talento de Cuco y que, con toda probabilidad, le conseguirá nuevo público y hará que veamos cada vez más su nombre.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Feelings’, ‘No Better’, ‘Far Away From Home’

Te gustará si te gustan: Clairo, Biig Piig, Joji, Mac DeMarco, Kali Uchis, Boy Pablo

Escúchalo: Spotify