Hoy 12 de agosto salen nuevos discos de Megan Thee Stallion, Panda Bear y Sonic Boom, Hudson Mohawke, Pale Waves, Danger Mouse & Black Thought, Osees, Erasure, Boris, Kiwi Jr. y Sylvan Esso. La tiktoker Bella Poarch, además, edita EP.

Nicki Minaj publica nuevo single con sample descarado de ‘Super Freak’ de Rick James. Es uno de los lanzamientos internacionales destacados del día junto a lo nuevo de Yeah Yeah Yeahs, M.I.A. o PinkPantheress, y también de los Isley Brothers, que entregan colaboración con nada menos que Beyoncé. La autora de ‘RENAISSANCE‘ se une a una nueva versión de su clásico ‘Make Me Say It Again, Girl’.

Entre los estrenos nacionales cabe destacar la colaboración de Carlos Sadness y La Bien Querido que ya has podido escuchar en la playlist de ‘Sesión de control‘. A estos cabe sumar nuevos temas de Soto Asa, Bonitx, Kidd Keo, Bratty con Yawners, o SWISSA con Kora.

Siguen avanzando sus inminentes álbumes artistas como Santigold, Alvvays o Broken Bells, y también editan nueva música grentperez, Omar Apollo, Genevieve Stokes, Four Tet, Death Cab for Cutie, ALMA, Rex Orange County, GAYLE, Tones and I o Paulo Londra con Ed Sheeran.