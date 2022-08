Así cambiaron el pop las giras de Madonna

Celebramos el cumpleaños de Madonna dedicándole un extra de verano de nuestro podcast Revelación o Timo. Si el año pasado celebrábamos su discografía con un largo episodio del podcast, esta vez nos acompaña Alberto Jiménez, líder de Miss Caffeina, para repasar todas sus giras en orden cronológico.

Tras una primera mención a sus giras en clubs, comenzamos hablando de aquel ‘Virgin Tour’ que en 1985 parecía muy influido por Prince y Michael Jackson, y en el que Madonna escogió muy bien a sus teloneros: Beastie Boys. ‘Who’s That Girl Tour’ significó en 1987 su consolidación mundial incluyendo sus primeros hits, casi todo el disco ‘True Blue’ y los temas de la banda sonora de aquella fumada de película.

Pero la verdadera revolución escénica comenzó con ‘Blonde Ambition Tour’ (1990), cuya inspiración en Broadway, régimen militar y separación en 4 actos teatrales -a destacar el centrado en sexo y religión- cambiaría el curso de los conciertos de pop para siempre, empapando al resto de artistas. No dejamos de comentar el impacto que tuvo en España aquella gira. ‘The Girlie Show’ (1993) mantuvo o incluso subió el listón, convirtiéndose en el tour favorito de muchos de sus seguidores al apostar vivamente por el polémico ‘Erotica’, dándole una nueva dimensión.

8 años tardaría en llegar ‘Drowned World Tour’, presentando los que pueden ser sus dos mejores discos, ‘Ray of Light’ y ‘Music’. ‘Reinvention Tour’ (2004) no apostaría tanto por ‘American Life’ como por recuperar hits pasados, mientras ‘Confessions Tour’ (2007) permanece en el imaginario colectivo como su gira más lustrosa y mejor editada. Para muchos ‘Confessions on a Dancefloor’ ha sido su gran última era.

Por el contrario, es ‘Sticky & Sweet’ (2008) su gira más exitosa, al haber recaudado 400 millones de dólares, el máximo jamás logrado por una artista femenina. ‘MDNA Tour’ (2012) ha sido su última gran gira de estadios, con sus últimos momentos atléticos de cortar el hipo, mientras ‘Rebel Heart Tour’ (2015) destacaba más bien por sus momentos acústicos, siendo una transición hacia ‘Madame X Tour‘ (2019), la primera gira por teatros de Madonna, lastrada por una desastrosa edición de vídeo para Paramount+, pero de nuevo de una exquisita dirección artística sobre las tablas.

Agradecemos enormemente la presencia de Alberto Jiménez en este extenso repaso y os recordamos que Miss Caffeina están de gira presentando ‘El año del tigre‘. Además, también está activa su gira conjunta con Varry Brava, llamada precisamente Danceteria, la cual se cerrará el 2 de octubre en Madrid. Todos los detalles, en su web oficial.