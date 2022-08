‘Freakout/Release’ de Hot Chip es uno de los lanzamientos más relevantes de la semana, peleando por suponer su regreso al top 10 en Reino Unido tras 14 años de ausencia. Según las «midweeks», lo encontramos ahora mismo en el puesto 7. A falta de averiguar si el álbum resiste el aluvión de streamings diario de gente como Harry Styles y Beyoncé, ‘Freakout/Release’ vuelve a ser un lanzamiento sólido de Hot Chip que seleccionamos como «Disco de la Semana».

‘Eleanor‘ era una mejor presentación para el largo que el primer sencillo ‘Down’, y el disco abre interesantes caminos en su segunda mitad, como en la coral ‘Miss the Bliss’, grabada junto a familiares y amigos en símbolo de la unidad frente a la pandemia; o en la colaboración con Cadence Weapon en la política ‘The Evil that Men Do’. ¿Recordáis cuando Alexis Taylor cantaba aquello de “do I look like a rapper?” de manera tronchante?

- Publicidad -

Pero antes de llegar a todas esas curiosidades, comenzando por el principio, Hot Chip han publicado recientemente un tercer single llamado como el disco, ‘Freakout/Release’, que seleccionamos hoy como «Canción del Día». Tiene pinta de ocupar un lugar seguro en su repertorio durante una larga temporada.

‘Freakout/Release’ empieza con un guiño a Kraftwerk, después prueba la contundencia de un hit de Eurythmics o uno de Róisín Murphy, todo ello significando que es 100% Hot Chip. En verdad se construye sobre un tema llamado ‘Freak’ de LFO (2003), y un riff de bajo que querían que sonara más y menos alto en diferentes momentos de la canción, según sus propias palabras para Apple Music, emulando ‘Seven Nation Army’ de White Stripes. También Soulwax les inspiró para producirla cuando no sabían muy bien cómo terminarla.

- Publicidad -

En cuanto a la letra, estamos ante el tema titular porque recoge el espíritu del disco, que habla sobre estar encerrado y atascado en la pandemia, volviéndonos «locos» en casa, encontrando al final la liberación. De ahí su arranque «la música solía ser una vía de escape, ahora no puedo escapar / necesito escapar y una cura primitiva». De manera metafórica, este contundente tema representa esa liberación en acto.

Hot Chip actúan la semana que viene en Cala Mijas junto a un plantel espectacular de artistas: los mencionados Kraftwerk y Róisín Murphy, Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, The Chemical Brothers, Caribou, James Blake y un larguísimo etcétera.