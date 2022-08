Jean Dawson lanzó su primera mixtape en 2019 y su primer disco en 2020, fusionando hip hop e indie rock como si nada, y desde entonces ha conseguido refinar su particular estilo hasta llegar a su momento álgido con sus últimos tres singles. La canción del día es ‘THREE HEADS*’, el último adelanto del álbum ‘CHAOS NOW*’, previsto para el próximo 7 de octubre.

‘MENTHOL*’ fue la brillante colaboración de Dawson con Mac DeMarco y el primer single de ‘CHAOS NOW*’. Salió en diciembre de 2021 y desde la primera escucha se notaba que David Sanders, el nombre real de Dawson, había crecido como artista. El segundo single llegó en febrero de este año bajo el nombre de ‘PORN ACTING*’, el tema con el que dio comienzo oficialmente a su nuevo y tenebroso alter ego enmascarado, tal y como él mismo describía en un post de Instagram: «new era starts now».

- Publicidad -

En ‘THREE HEADS*’ el artista californiano se pone en el papel de un monstruo mitológico. En el de una hydra, para ser exactos. La canción comienza con un metálico riff de guitarras y está plagada de referencias a la inusual habilidad de este ser para desarrollar cabezas nuevas cada vez que una es cortada. El estribillo es la más obvia («One-headed, two-headed/ Three-headed monsters»), pero Dawson también incluye referencias en los versos, como al principio del segundo («I lose a head every night/ I grow a new smile»), e incluso en la propia música.

Hay tres versos para tres hipotéticas cabezas, que bien podrían ser diferentes rasgos de su personalidad. La energía del primer y tercer verso son bastante similares, mientras que en el segundo verso el riff abrasivo de guitarra desaparece y deja espacio para unas guitarras mucho más dulces y melódicas. En el tercer verso Dawson confirma lo dicho en el segundo; que en las dos noches, o versos, anteriores ha perdido dos cabezas («Two heads chopped, I’m one now»).

- Publicidad -

Al final, lo que Jean Dawson siempre consigue y que también ha conseguido en ‘THREE HEADS*’ es una canción fresca, líricamente original, con un desarrollo impredecible y con un videoclip a la altura, que más que profundizar en el tema de la canción sirve como disfrute visual. Además, merece la pena estar atento a los múltiples mensajes en letras rojas que solo aparecen durante medio segundo a lo largo del vídeo. En estos pequeños «easter eggs» se pueden leer afirmaciones como «I EAT PIECES OF SHIT LIKE YOU BREAKFAST» o «LIFE IS THE ONLY GIFT THAT DOES NOT COME WITH A NON-VIOLENT RETURN POLICY». Muy a lo ‘Club de la lucha’.