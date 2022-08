Harry Styles actuará en Barcelona y Madrid en 2023

Harry Styles acaba de anunciar que volverá a actuar en España en 2023 como parte de la gira ‘Love On Tour’ y no una sola vez, sino dos. Las fechas son el 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona y el 14 de julio en el nuevo Espacio Mad Cool de Madrid, solo dos días más tarde. El exmiembro de One Direction estará acompañado de la banda Wet Leg como artista invitado.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 2 de septiembre a las 10 de la mañana. Los únicos puntos de venta oficiales serán las webs de Live Nation y Ticketmaster. Sin embargo, la preventa de entradas se efectuará un día antes, el 1 de septiembre, también a partir de las 10 de la mañana.

- Publicidad -

La última vez que Harry Styles visitó España fue el pasado 29 de julio, con una fecha única en el Wizink Center de Madrid. Por otro lado, el británico lleva sin visitar la ciudad de Barcelona desde 2018, cuando solo había lanzado su álbum homónimo, por lo que podemos esperar una verdadera fiesta en el concierto del próximo 12 de julio.

- Publicidad -