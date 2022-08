Coke Studio será el punto de encuentro en un nuevo exitoso Dcode

DCODE vuelve el 17 de septiembre con una nueva edición que se celebrará de nuevo en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, como cada año, y que contará con la presencia especial de Coca-Cola. Tras su implicación en festivales como Mad Cool y Bilbao BBK Live, DCODE es otro festival español que contará con su iniciativa musical Coke Studio. Dentro de su recinto, se instalará una escultura hinchable que servirá a los asistentes de punto de encuentro o de descanso.

Coca-Cola refuerza así su compromiso con la música con una campaña dedicada al Real Magic. Con su presencia en festivales, Coca-Cola anuncia precisamente la expansión global de Coke Studio, su plataforma musical creada en 2008, con la que busca crear un espacio común en el que enmarcar todas sus iniciativas relacionadas con la música y en la que dar a los artistas de todo el mundo la oportunidad de asociarse y crecer.

El cartel de DCODE incluye nombres como Years & Years, Crystal Fighters, The Kooks, Deluxe y su cantante Xoel López, también confirmado por separado; The Hives, Viva Suecia, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Shinova, Delaporte, Maxïmo Park y Ginebras, entre otros. En sus redes, el festival madrileño ha comunicado que ha vendido ya el 80% del aforo.

Por otro lado, DCODE vuelve a apostar por el talento emergente y completa su programación una serie de interesantes artistas como son la banda de Vermont Sir Chloe, que suena a medio camino entre St. Vincent y Andy Shauf; el cantautor madrileño St. Woods, el adalid del emo rap nacional GOA, el cantante australiano criado en Londres Thomas Headon, la joya del underground británico The K’s, la estrella de TikTok Abby Roberts y el cantautor indie-pop Molina Molina.

Este año, por otro lado, DCODE vuelve a apostar por ser un festival sostenible y apto para todos los públicos, y potencia la eficiencia energética, el reciclaje, la alimentación saludable y sostenible.

Por otra parte, la gran acción de Coke Studio ha sido el lanzamiento de The Conductor, primer contenido nacido dentro de esta nueva estrategia global de la plataforma, y en el que varios artistas han presentado su versión particular de ‘A Kind of Magic’ de Queen. Han participado la estadounidense Ari Lennox, el británico Griff, la turca Ekin Beril, la también estadounidense Mariah Angeliq (hija de cubanos y portorriqueños), el canadiense-indio Tesher y la banda surcoreana TRI.BE. Los sonidos del R&B, el k-pop o la canción de autor han puesto banda sonora a esta campaña con la que Coke Studio se abre al mundo.

La plataforma Coke Studio, por otro lado, se enmarca en Real Magic, la filosofía de marca global de Coca-Cola. Esta filosofía a la que alude, es la creencia de que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico en el que vivir, y que también son nuestras propias experiencias como seres humanos las que nos unen aunque vivamos a miles de kilómetros de distancia.