Chef’Special harán su primera gira de salas en España en octubre

Chef’Special harán su primera gira de salas por España en el próximo mes de octubre tras haber visitado ya festivales españoles como SanSan o Río Babel. Harán dos conciertos especiales en Valencia y Barcelona, pero pararán también en Madrid y Bilbao, donde harán showcases. En el caso de Madrid lo harán avalados por la iniciativa Dutch Music Export del gobierno holandés junto a los artistas CUT_ y Yin Yin. Así queda la agenda de Chef’Special en España. La sala de Bilbao se anunciará próximamente:

25 de octubre, Café Berlín, Madrid

27 de octubre, (próximamente), Bilbao

28 de octubre, Sala Moon, Valencia

29 de octubre, La Nau, Barcelona

Chef’Special es una banda de pop formada por cinco integrantes de los Países Bajos que practica una mezcla de hip-hop, rock, reggae y pop. Desde su formación en 2008, la banda ha lanzado cuatro álbumes y ha realizado numerosas giras por Europa y Estados Unidos. Sus canciones más populares, como ‘Afraid of the Dark’, ‘In Your Arms’, ‘Nicotine’ o ‘Birds’, dan buena cuenta de su sonido alegre y optimista.

En la primavera de 2020, Chef’Special editó su último álbum de estudio, ‘Unfold’. Este es el sucesor de su álbum ‘Amigo’, certificado como platino en los Países Bajos. En septiembre de 2021, los holandeses participaron en el single de La Pegatina, ‘Down for Love’.



