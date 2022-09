En 2019, el cómico canadiense Nathan Fielder -conocido por el docu-reality paródico ‘Nathan For You’ (estrenado sin pena ni gloria en España como ‘Nathan al rescate’)- firmó un acuerdo con HBO para producir dos series. La primera fue la fabulosa ‘How To with John Wilson’, producida por él y dirigida por John Wilson. La segunda es ‘Los ensayos’ (HBO Max), creada, dirigida y protagonizada por el propio Fielder.

La serie parte de una idea enormemente sugestiva: ¿y si pudiéramos participar en un experimento donde una compañía realizara simulacros sobre situaciones que nos angustia afrontar, ensayos de momentos cruciales –una confesión delicada a una amiga, una charla sobre un tema conflictivo con un hermano, tomar la decisión de ser madre- para minimizar los riesgos y que todo salga como queremos? Algo así como ensayar una entrevista de trabajo en el Sepe pero a lo grande: con actores “del método” a lo Daniel Day-Lewis, decorados con réplicas exactas a lo ‘Synecdoche, New York’ y un creador-dios a lo ‘El show de Truman’.

Esta idea tan kaufmaniana (de Charlie Kaufman) -¡ensayar la vida!- está desarrollada por Fielder de manera brillante y enormemente ambiciosa. Lo fácil hubiera sido hacer los seis episodios como el primero, explotar la premisa inicial a través de seis ensayos diferentes con distintas variaciones. Pero no. Fielder decide tirar por el camino más complicado, retorcer y estrujar la idea de partida hasta extraer todo su potencial cómico, dramático, filosófico y metalingüístico. Ensayos, ensayos de ensayos, ensayos de los preparativos de los ensayos, reensayos, autoensayos…

El resultado es fascinante. Una mezcla de reality, comedia dramática y estudio autoficcional tan lograda que muchas veces no sabemos si lo que ocurre es real o ficticio, si son actores o no. A través de un constante y brillante juego narrativo, Fielder consigue sorprendernos en cada capítulo, divertirnos, emocionarnos e invitarnos a reflexionar sobre cuestiones como el temor a lo inesperado, la forma en que nos relacionamos, las mentiras que (nos) contamos para conectar con los demás y ahuyentar nuestra angustia social, la capacidad para afrontar las incertidumbres de la vida o la incesante búsqueda humana por controlar la realidad.

El siguiente proyecto de Fielder, en esta ocasión para el canal Showtime y la productora A24, no puede ser más prometedor: ‘The Curse’, una serie cómica realizada junto a Ben Safdie (director junto a su hermano Joshua de las magníficas ‘Diamantes en bruto’ o ‘Good Time’) y protagonizada por Emma Stone, que mezcla maldiciones ancestrales y telerrealidad. Cuento las horas…