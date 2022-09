Robbie Williams supera a Elvis y superará a los Beatles en UK

Robbie Williams es el nuevo número 1 en Reino Unido con su álbum ‘XXV’, una regrabación con orquesta de viejos éxitos. De manera extraña, en dicho país estas cosas gustan mucho y entre esto y la fidelidad de su público, estamos ante el 14º número 1 del artista en su tierra.

Esto supone dejar atrás a Elvis -otro cuyo legado conoce muy bien lo de las versiones orquestadas-, que acumula 13 álbumes número 1. A Robbie Williams ya solo le queda superar a los Beatles para ser el rey total histórico en las islas británicas, pues los Beatles consiguieron 15 números 1.

- Publicidad -

Si contásemos Take That, Robbie Williams sumaría entre 17 y 19 números 1 -depende de si contamos esos recopilatorios en los que aparece en unos temas y en otros no-; pero en ese caso le ganaría aún Paul McCartney. Este, al sumar números 1 en solitario y con los Beatles, suma 23 números 1.

Es cuestión de tiempo que Robbie supere a los Beatles, pues seguirá sacando álbumes y el público ha demostrado ya de sobra su fidelidad al cantante, completamente al margen de la calidad de su obra.

- Publicidad -

‘XXV’ ha vendido 38.000 copias en su primera semana, la mayoría en CD, 28.000. Se han vendido más cintas (6.000) que vinilos (2.500), se produjeron 800 descargas y el streaming del álbum ya sí que es insignificante (381 unidades). Estas cifras son de las más altas del año, pero son de las más bajas de la historia de Robbie, que vendió animaladas como 374.000 copias en una semana (‘Intensive Care’ en 2005).

Todos los discos de Robbie Williams han sido número 1 en Reino Unido excepto ‘Reality Killed The Video Star’ que quedó el número 2 pese a vender 238.000 copias. Perdió contra JLS de ‘Factor X’.

- Publicidad -

En cualquier caso, todas estas cifras confirman a Robbie Williams como el artista más vendedor de Reino Unido durante este siglo, con casi 17 millones de unidades frente a las casi 15 de Coldplay. Adele tendrá que sacar muchísimos recopilatorios y discos con orquesta para llegar a ellos. A lanzamiento cada 6 años, ni modo.