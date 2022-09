Aitana deshoja la margarita en la transversal ‘Otra vez’

Aitana estrena hoy un tema que ha dado que hablar durante su gira. Lo que está presentando en directo teóricamente es el disco ’11 razones’, aunque entre el macrohit mundial ‘Mon Amour’, ‘Formentera’, ‘mariposas‘, ‘Berlín’ y ‘En el coche‘, el tour parece más bien la presentación de los hits adyacentes que ha ido sumando durante los 2 últimos años. No queda absolutamente nada del álbum entre lo más escuchado de Aitana en Spotify.

El caso es que otra inédita más titulada ‘Otra vez’ se ha colado en el repertorio de Aitana y hoy es cuando se presenta su versión de estudio. La jugada recuerda a la de ‘Despechá‘ este verano, lo cual es bastante curioso, pues Universal llama a Aitana «reina del pop en España» en esta nota de prensa.

- Publicidad -

Si el sonido de Aitana se ha movido entre lo tropical y el pop-rock tipo Pignoise, ‘Otra vez’ es un híbrido entre los dos estilos, resultando uno de sus temas más transversales.

Y es que el ritmo parece ir hacia lo tropical, como aquel ‘Lo malo’ del que ya casi nadie quiere hablar, pero en verdad es una guitarra eléctrica el instrumento que marca el ritmo. La canción es una producción de Big One compuesta junto a FMK, que habla sobre un amor que se congeló. Aitana se cuestiona si la frialdad de su relación está causada por una tercera persona, mientras hacia el final del tema deshoja la margarita en un «me quiere, no me quiere» que no puede resultar más universal.

- Publicidad -

Tras un concierto más hoy mismo, jueves 22 de septiembre, en el WiZink Center de Madrid, Aitana viajará el próximo mes de octubre a América, donde aguardan México, Chile, Argentina y Uruguay.