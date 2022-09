Lil Baby samplea a Tears For Fears para el himno del Mundial

Lil Baby, conocido por lanzar en 2020 el himno antirracista ‘The Bigger Picture’ a raíz de las protestas tras el asesinato de George Floyd y ganador del Grammy, acaba de lanzar otra clase de himno. Esta vez se trata de uno patrocinado por Budweiser, realizado como motivo del Mundial de la FIFA 2022 y amenizado con un sample de ‘Everybody Wants To Rule The World’, de Tears For Fears.

En ‘The World Is Yours To Take’ Lil Baby rapea sobre el trabajo duro y la motivación («Tardamos mucho en llegar aquí, rompimos maldiciones»), acorde a un mundial de fútbol, y reutiliza el estribillo de la canción de 1985, al igual que los sintetizadores de las estrofas. El tema tiene seis productores diferentes acreditados y ni aún así consigue funcionar. No como la canción que samplea, que fue un hit número 1 en 1985 y que últimamente ha recibido una segunda vida gracias a TikTok, como muchos otros clásicos.

Lil Baby ya trabajó en el soundtrack de la horrible ‘Space Jam: A New Legacy’ y consiguió sacar de ello una canción más que decente junto a Kirk Franklin. Lo próximo que le espera es la salida de su nuevo álbum, ‘It’s Only Me’, el próximo 14 de octubre.

