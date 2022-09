Parquesur es el nombre de un centro comercial sito en Leganés, Madrid. Se inauguró en 1989 adelantándose al fervor por los centros comerciales cuanto más grandes, mejor, presumiendo de ser uno de los más amplios de toda Europa. Actualmente es el 4º más grande de España, y es muy conocido entre el mundo de la modernidad por contener un Apple Store allí, en medio de la nada.

Como metáfora de lo que un día fue lo más y hoy es pura decadencia, Parquesvr también es un peculiar grupo de Madrid cuya máxima es precisamente parodiar el mundo de la modernidad. ‘Si no fuera por estos momentos, sería por otros’ es su segundo disco, tras haber dado la nota con el primero, donde el mayor hit era una cosa apocalíptica llamada ‘Lance Armstrong’ que duraba 7 minutazos.

Las canciones de Parquesvr tienen un sentido del humor parecido a las de Ojete Calor o Ladilla Rusa. La gracia es que ellos son un grupo de rock, y no es tan habitual escuchar a un grupo de rock cantar sobre tamañas tonterías como ‘¿Debo leer a Baudalaire?’. Cual ‘La más fané’ de L-kan, este nuevo single para el álbum promocionado el día de salida como “focus track”, parodia a aquellos que viven del postureo, a quienes van a los museos solo para subirlo a Instagram. King Crimson después del primero, Pink Floyd sin Syd Barrett y New Order después de Joy Division son algunos de los que reciben.

Otras veces están menos graciosos, como en la fallida ‘Almodóvar Amenábor’. La idea era buena, pero alguien debió avisar a Parquesvr de que ser gay no te hace un “icono del mundo gay” y desde luego las películas de Amenábar no apuntan en esa dirección. Son más bien iconos de lo heteronormativo.

La buena noticia es que cada canción en ‘Si no fuera por estos momentos, sería por otros’ posee una personalidad pasmosa. Es imposible confundir unas composiciones con otras, de lo que deduzco que se les viene una gira de lo más entretenida. ‘Zarzaquemada’, titulada en honor a su barrio, homenajea el hip hop primigenio que se escuchaba en nuestro país a finales de los 90 y principios de los 2000. ‘Muchas flores’ bebe tanto del folclore gitano como de la psicodelia, dando con un clímax absoluto. Tanto se vale ‘Los salvajes’ de un kraut como ‘Ansiedad’ de todas aquellas cosas que nos la generan, como el ayuno intermitente y otros estúpidos inventos del siglo XXI.

Sin evitar la política, pues ‘Arde, quema, duele’ -entre el synth-pop y el post-punk- habla con todo el desdén de la pandemia, burlándose de aquel “saldremos más fuertes”, y ‘Las nubes’ parafrasea nada menos que ‘Cara al sol’; Parquesvr no dejan indiferentes. Se venden a sí mismos alegando que el “rock español” está “pésimamente entendido” y este segundo disco es una valiente declaración de intenciones al respecto. Porque lo mejor es que su lista oficial de influencias no es una boutade: Beastie Boys, Triana, Sleaford Mods, Los Chichos, Rage Against the Machine, Rosendo, Ketama, Manolo Kabezabolo… Todo ello es perceptible en este segundo álbum.