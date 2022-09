Rosalía se reconcilia con Los 40 Principales

Hoy se han dado a conocer las nominaciones de los premios Los 40 Principales y la noticia es que están encabezadas por Rosalía. La cantante obtiene 7 nominaciones, seguida por Harry Styles que tiene 5.

Rosalía es hoy una artista internacional, en concreto la 45ª más escuchada de todo el mundo en Spotify tras las cifras millonarias de ‘Despechá‘, que ha sido top 5 a nivel global en esta plataforma de streaming. Pero como recordaréis, la cantante ha tenido sus más y sus menos con Los 40 Principales. Por supuesto no pincharon su primer disco ‘Los Ángeles’, más orientado al flamenco; pero en absoluto acogieron tampoco con los brazos abiertos ‘El mal querer’. La propia Rosalía tuvo que acudir a las redes sociales para pedir a Los 40 Principales que pincharan ‘Malamente’ o ‘Pienso en tu mirá’ en un tuit que es historia de España. La cadena respondió.

Pero pinchadme alguno de los singles hombreee ahora ya tenéis xa elegiiir ahahha❤️❤️❤️ — R O S A L Í A (@rosalia) July 24, 2018

Aun así, la cadena remoloneó lo que no está escrito. Rosalía tiene tan sólo 3 números 1 en Los 40 Principales, 3 veces menos que los que ha conseguido en las listas oficiales españolas. La propia cadena informaba este verano que ‘Despechá’ era el primer número 1 en solitario de Rosalía en Los 40. Antes había sido top 1 con ‘Yo x ti, tú x mí’ con Ozuna y con ‘La Fama’ con The Weekend. Lo que deja una interesante lista de temas de Rosalía que NO han sido número 1 en Los 40 Principales: ‘Malamente’, ‘Con altura’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Saoko’, ‘La noche de anoche’ (que tiene 700 millones de streamings), ‘Candy’…

En total, pues, encontramos 3 temas de Rosalía que han sido número 1 en Los 40, mientras en España la artista suma 10 números 1 oficiales en la lista de Promusicae: ‘Di mi nombre’, ‘Con altura’, ‘Aute cuture’, ‘Milionària’, ‘Yo x ti, tú x mí’, ‘TKN’, ‘La noche de anoche’, ‘La fama’, ‘Candy’ y ‘Despechá’.

Los 40 sí se ha rendido al fin a Rosalía este verano apoyando ‘Despechá’ como número 1 directo, algo que ha sucedido muy pocas veces en la historia, y ahora concediendo a la cantante un gran número de nominaciones por ‘La Fama’, ‘MOTOMAMI’, la polémica gira o incluso el vídeo de ‘Saoko’. Lo que suponemos que se va a traducir en algo: la ceremonia de LOS40 MUSIC AWARDS 2022 se celebrará el próximo 4 de noviembre, justo cuando el MOTOMAMI World Tour tiene unas semanas de descanso programadas entre Estados Unidos y el regreso a Europa.

Os dejamos con el listado de nominados, divididos entre nacional, internacional y latino:

Categoría España: Mejor artista o grupo

Dani Fernández

Manuel Carrasco

Rosalía

Ana Mena

Aitana

Lola Índigo

Categoría España: Mejor artista o grupo revelación

Samurai

Chanel

Leo Rizzi

Walls

DePol

Polo Nández

Categoría España: Mejor álbum

Motomami (Rosalía)

Cuando te muerdes el labio (Leiva)

Entre las dudas y el azar (Dani Fernández)

Un secreto al que gritar (Nil Moliner)

Tiene que ser para mí (Natalia Lacunza)

No, no vuelve (Dani Martín)

Categoría España: Mejor canción

Música ligera (Ana Mena)

Clima Tropical (Dani Fernández)

Ateo (C. Tangana y Nathy Peluso)

La Fama (Rosalía y The Weeknd)

Libertad (Nil Moliner)

Formentera (Aitana y Nicki Nicole)

Categoría España: Mejor videoclip

Las 12 (Ana Mena y Belinda)

360 (Marc Seguí)

De colegio (Pol Granch)

Camaleón (Belén Aguilera)

Saoko (Rosalía)

Levantaremos al sol (Álvaro de Luna)

Categoría España: Mejor artista o grupo en directo

Manuel Carrasco

Lola Índigo

Rosalía

Beret

Dani Martín

DVicio

Categoría España: Mejor colaboración

Formentera (Aitana y Nicki Nicole)

Premio de consolación (Leiva y Natalia Lacunza)

La chispa (Lérica y Nil Moliner)

Quiero decirte (Abraham Mateo y Ana Mena)

La Fama (Rosalía y The Weeknd)

Ateo (C. Tangana y Nathy Peluso)

Categoría España: Mejor artista o grupo urbano

Quevedo

Bad Gyal

Adexe & Nau

Chema Rivas

Maikel de la Calle

St. Pedro

Categoría España: Mejor festival, gira o concierto

La Cruz del mapa – Hay que vivir el momento (Manuel Carrasco)

Motomami World Tour (Rosalía)

Concert Music Festival

Qué caro es el tiempo (Dani Martín)

Boombastic

Sin cantar y afinar (C. Tangana)

Categoría España: Mejor artista o grupo Del 40 al 1

Bombai

Chanel

Miki Núñez

Blas Cantó

Lola Índigo

Marlon

Categoría Internacional: Mejor artista o grupo

Harry Styles

Camila Cabello

Imagine Dragons

Black Eyed Peas

Ava Max

David Guetta

Categoría Internacional: Mejor artista o grupo revelación

Glass Animals

Gayle

Jaymes Young

Yungblud

Lauren Spencer Smith

Sam Ryder

Categoría Internacional: Mejor álbum

Equals (Ed Sheeran)

30 (Adele)

Mercury Act 1 and 2 (Imagine Dragons)

Harry’s House (Harry Styles)

Dawn FM (The Weeknd)

Familia (Camila Cabello)

Categoría Internacional: Mejor canción

Easy On Me (Adele)

As It Was (Harry Styles)

Enemy (Imagine Dragons)

Bam Bam (Camila Cabello y Ed Sheeran)

Don’t You Worry (Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta)

About Damn Time (Lizzo)

Categoría Internacional: Mejor videoclip

As It Was (Harry Styles)

Oh My God (Adele)

About Damn Time (Lizzo)

That’s What I Want (Lil Nas X)

Maybe You Are The Problem (Ava Max)

Crazy What Love Can Do (David Guetta)

Categoría Internacional: Mejor artista o grupo en directo

Imagine Dragons

Dua Lipa

Harry Styles

Taylor Swift

Lil Nas X

Black Eyed Peas

Categoría Internacional: Mejor colaboración

Bam Bam (Camila Cabello y Ed Sheeran)

Don’t You Worry (Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta)

Crazy Waht Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson)

Don’t Be Shy (Tïesto & Karol G)

Cold Heart (Elton John & Dua Lipa)

Moth To A Flame (The Weeknkd & Swedish House Mafia)

Categoría Internacional: Mejor artista o productor dance

David Guetta

Tïesto

Swedish House Mafia

Lost Frequencies

Calvin Harris

Purple Disco Machine

Categoría Global Latina: Mejor artista o grupo

Anitta

Karol G

Shakira

Maluma

Danny Ocean

Becky G

Categoría Global Latina: Mejor artista o grupo revelación

Mora

Feid

Ryan Castro

Polimá

Westcoast

Emilia

Tiago PZK

Categoría Global Latina: Mejor álbum

Dharma (Sebastián Yatra)

Un verano sin ti (Bad Bunny)

La última promesa (Justin Quiles)

Legendaddy (Daddy Yankee)

Esquemas (Becky G)

Versions Of Me (Anitta)

Categoría Global Latina: Mejor canción

Tacones rojos (Sebastián Yatra)

Provenza (Karol G)

La Bachata (Manuel Turizo)

Tití, me preguntó (Bad Bunny)

Te felicito (Shakira y Rauw Alejandro)

BZRP Music Sessions 52 (Bizarrap y Quevedo)

Categoría Global Latina: Mejor videoclip

Te felicito (Shakira y Rauw Alejandro)

Provenza (Karol G)

Ojos rojos (Nicky Jam)

Rumbatón (Daddy Yankee)

Mamiii (Becky G y Karol G)

París (Morat y Duki)

Categoría Global Latina: Mejor artista o grupo en directo

Camilo

Mau y Ricky

Sebastián Yatra

María Becerra

Ozuna

Nathy Peluso

Categoría Global Latina: Mejor colaboración

París (Morat y Duki)

Envolver Remix (Anitta y Justin Quiles)

BZR Music Sessions 52 (Bizarrap y Quevedo)

Te felicito (Shakira y Rauw Alejandro)

Nos comemos (Tiago PZK y Ozuna)

Memorias (Mora y Jhay Cortez)

Categoría Global Latina: Mejor artista o productor urbano

Nicky Jam

Karol G

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Justin Quiles

Bizarrap

Categoría Global Latina: Mejor festival, gira o concierto

De dentro pa afuera Tour (Camilo)

La Bresh (Fiesta Bresh)

Dharma Tour (Sebastián Yatra)

Papijuancho 2022 (Maluma)

Morat World Tour (Morat)

Ya supiste World Tour (Duki)