mariagrep se pone «una tirita de colores» para que parezcan «mucho más leves todos sus dolores» en la canción principal de su primer EP ‘Detox’. La joven gallega residente en Madrid utiliza en ‘Tirita‘ un beat difícil de definir, que no es drum&bass ni UK garage, como también rehuye de toda etiqueta una generación Z, y antes lo hicieron otros artistas pioneros.

Los referentes de mariagrep van desde Olivia Rodrigo a Shygirl, pasando sin vergüenza por Nelly Furtado y Avril Lavigne. Cada canción parece comprometerse con lo diferente: cuando creías a causa de ‘Por eso’ que esto iba a ser un EP de emociones dolientes y ambientaciones chill a lo dani o Linda Mirada, aparecen las guitarras de ‘Parpadeando’, otra de sus canciones fundamentales.

Y ahí el rugir de las eléctricas es un poco más feroz que el de las producciones de Olivia Rodrigo. Estaría un poco más cerca de Best Coast, Weezer o Yawners. La letra de ‘Parpadeando’ es otro drama de lágrimas y cabreo («Cruzo la calle y ya está parpadeando / me apuro, pienso si me importaría morir»). Por suerte, la melodía y esa subida de medio tono final que ni Eurovisión en los años 90, aportan considerable dosis de humor.

Antes de que ‘La playa’ cierre el EP con una dulce propuesta de amor, tan directa como «Ven aquí, a esta playa / da igual que ya no haga calor / Te hago un huequito en la arena a mi lado / sabes que siempre cabremos los dos»; aparece otra de las producciones fundamentales del EP. mariagrep ha contado con otro artista igual de versátil, Ant Cosmos, para la única colabo de ‘Detox’.

‘Modo Superstar’ -entre el reggaetón y el trap, quién lo habría adivinado una pista antes- tiene el ritmo de un hit de Bad Gyal pero el dramatismo melódico de una composición de Yvng Beef. Toda la sensualidad que podría haber cabido aquí torna en desgracia: «Ya nunca voy a bailar como me viste ayer, para ti nunca más». Algo nos dice que no será el caso: que mariagrep es una de esas artistas que solo dan un paso atrás para ensayar dos hacia adelante.

mariagrep actúa este viernes 14 de octubre en Vesta, como parte de la programación Vibra Mahou Escenarios Madrid.