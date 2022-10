Tamino: «Crear algo te da un éxtasis difícil de superar»

Desde el lanzamiento de ‘Amir’ en 2018, Tamino se ha convertido en una de las voces más particulares de la escena internacional gracias a la delicadeza que le caracteriza y que recuerda a artistas como Nick Drake, Jeff Buckley o Thom Yorke.

El joven artista belga acaba de lanzar su segundo álbum de estudio, titulado ‘Sahar’. Por si no estaba claro, con canciones como ‘You Dont Own Me’ o ‘Fascination’, Tamino demuestra que es un nombre a tener en cuenta para el futuro. Hablamos con él sobre su proceso de creación, la inspiración y los pequeños actos de fe.

Lanzaste tu segundo disco, ‘Sahar’, hace unas semanas y en él muestras una versión muy madura de ti mismo. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde ‘Amir’ a este?

Bueno, ‘Amir’ fue el principio de mi carrera, así que mi vida cambió bastante por aquel entonces. Las canciones que escribí para ‘Amir’ precedían a mi carrera, por lo que fueron escritas cuando era un adolescente viviendo en Ámsterdam. Así que todo cambió, me fui de gira durante tres años. Cuando llegué a casa durante la pandemia, de repente tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado.

Así que supongo que habría sido mas apropiado preguntarte qué NO ha cambiado en tu vida.

Sí (risas), la verdad es que sí.

¿Cómo te enfrentas al proceso de crear un nuevo álbum?

Igual que la última vez, básicamente. El proceso es prácticamente el mismo. Me siento con un instrumento hasta que algo me mueve. Desde ahí, escribo la canción. Escribí algunos temas y no tenía ningún plan cuando empecé. Cuando ya tuve suficientes canciones pensé que debía elegir algunas que, de alguna manera, contaran una historia al juntarlas. Y esas son las diez que están en el disco.

¿Cuál es la historia que cuentan estas canciones?

No sé, creo que no es cosa mía decirlo. Yo solo puedo dar una interpretación. ‘Sahar’ significa “justo antes del amanecer” y creí que era muy adecuado, porque me sugiere una imagen entremedias, como un reino entremedias, y creo que las canciones se asientan en ese reino. Creo que todas comparten esa atmósfera, aunque sean muy diferentes entre sí.

¿El amor es una motivación para ti? ¿O una inspiración?

Espero que lo sea para todos.

¿Te cuesta encontrar motivación o temas sobre los que escribir?

No, nunca.

¿Simplemente lo tienes dentro de ti?

No, no. Creo que no va de tenerlo dentro de ti, sino de dejar que fluya a través de ti. De estar lo suficientemente abierto como para recibir algo, estar alerta de tu entorno y de las cosas que te ocurren. De prestar atención y estar alerta para recibirlo.



Con el éxito de Måneskin desde Italia, Rosalía desde España, o Stromae antes desde Bélgica, ¿es el momento de que otros artistas que no sean de UK y USA se den a conocer?

Creo que hay muchos artistas conocidos que no son del Reino Unido o de los Estados Unidos. Björk en los 90… Y en Estados Unidos, o sea, la mayoría ya son inmigrantes de por sí, o de segunda generación, y yo canto en inglés.

Sí que cantas en inglés y te comparan mucho con Nick Drake o Thom Yorke, ¿estás cansado de este tipo de comparaciones?

No, entiendo que cuando das a conocer a un nuevo artista se hacen comparaciones. Entiendo por qué la gente lo hace, pero no está en mi cabeza.

¿Qué artistas no anglosajones recomendarías?

Hamza Ei Din, es un músico del sur de Egipto que tocaba el laúd árabe y era cantante. Ya murió, pero me encanta su obra.

¿Qué armas tiene un artista como tú para dar el salto a otros mercados?

Eso es algo en lo que nunca pienso. Simplemente escribo canciones y las canto. No veo mis canciones como armas, prefiero verlas como expresiones. Lo mejor de hacer conciertos es juntar a la gente y compartir la misma energía. Ese es mi trabajo y es en lo que pienso.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

Creo que justamente eso, probablemente congregar a la gente. Aunque si soy realmente honesto, seguramente sea la parte de escribir las canciones y grabarlas en el estudio. Crear algo nuevo te da un cierto nivel de éxtasis que es difícil de superar.

¿Qué es lo que buscas en una persona a la hora de juntarte con ellos y hacer música?

No quiero sentir que están tocando simplemente lo que saben, quiero que toquen lo que sienten en ese momento. Creo que eso es lo que siempre busco.

¿Te refieres a la honestidad al tocar?

Sin duda, la honestidad es una parte de ello, pero a lo que me refiero es que no quiero que utilicen el software que tienen en su cabeza instalado desde siempre, quiero que se actualicen todo el tiempo. Quiero que estén abiertos a nuevos territorios creativos y a salir de su zona de confort. Por supuesto, cada músico tiene sus propios trucos o costumbres y por eso también les pregunto por su sonido o su estilo de tocar, pero siempre espero una cierta flexibilidad.

En el nuevo disco hay temas relacionados con el bullying y la violencia, como ‘A Drop of Blood’, que además usa un lenguaje bélico, ¿cuál fue la inspiración para esta canción?

Es una canción sobre la fe, un salto de fe. No trata sobre la fe en un dios antropomórfico, porque no creo en eso, pero no tienes por qué creer en un dios así para creer en algo sagrado. Puedes creer en lo sagrado fuera de los marcos de la religión tradicional.

También trata sobre la voluntad de ver el bien en el mundo, pero teniendo problemas en el proceso. Creo que la gente lleva a cabo pequeños actos de fe todo el rato sin darse cuenta. Uno de los más importantes, que obviamente no es que sea pequeño, es traer un bebé al mundo. Es un acto de fe, porque no lo harías por propia voluntad si pensaras que el mundo es solo cruel y malvado. Lo haces porque crees en algún tipo de bondad en el mundo.

¿Crees que abrirte con estas canciones es también un acto de fe?

Sí, lo creo. Absolutamente, y tocar en los conciertos me tranquiliza, porque en esos momentos siento de verdad que esto no es solamente una expresión egoísta de mí, sino que también comparto algo. Todos estamos compartiendo algo cuando estamos juntos en una sala de conciertos. La audiencia, yo, la banda cuando estamos tocando con una banda… Se siente como una celebración de la vida.

¿Cómo sientes que la gente está conectando contigo durante un concierto?

Supongo que es simplemente una energía en la sala. En muchos de mis shows noto que el público esta muy callado, atento, enfocado, rodeándose de la música y de la experiencia. Es solo un sentimiento, el de sentirse conectado con un montón de extraños y compartiendo el mismo momento a la vez. Es complicado detallar qué es lo que pasa exactamente, pero estoy seguro de que cada persona que haya ido a un concierto, o haya dado el concierto, lo ha sentido alguna vez.

Tú buscas que la gente esté más bien callada, escuchando lo que tienes que decir y sintiendo la música, y la mayoría de artistas supongo que lo que buscan es lo contrario. Euforia, gente gritando…

(risas) Es algo diferente, sí. No diría que busco que estén callados para que escuchen lo que yo tengo que decir, sino que prefiero que estén callados por ellos, para tener una mejor experiencia. También para respetar al resto de la gente y que todo el mundo tenga la mejor experiencia.

«No me importa si algo es mainstream, o alternativo o considerado “cool”»

En tu álbum colabora Angèle. Nos encanta y reseñamos sus discos, pero en España sobre todo es famosa por colaborar con Dua Lipa. ¿Te ves en una colaboración mucho más pop? Porque no has invitado a Angèle precisamente al tema más pop.

No tengo una respuesta para eso. La principal razón por la que quería colaborar con Angèle es porque conecté muy bien con ella, y eso es muy importante para mí. No me importa si algo es mainstream, o alternativo o considerado “cool”. Quiero sentirme conectado con la persona, cómodo y con la sensación de que podemos crear algo chulo.



¿Así que para colaborar con otro artista tú tendrías que conocerles primero?

Sí, siempre prefiero pasar algo de tiempo con alguien antes de ponernos a tocar. Cuando conocí a Angèle, me invitó al estudio y trabajamos en algunas cosas, pero antes hablamos durante una hora o dos y para mí eso es muy importante.

Hablando de lo popular, ‘Fascination’ podría ser un tema ligeramente más pop, ¿qué nos puedes contar sobre esta canción?

Para mí es como cualquier otra canción que he compuesto, una simple canción de guitarra. Esa sí que la considero una canción de amor. Me gusta (risas).

¿Te gusta toda tu música igual? ¿O hay algunas canciones de las que estás más orgulloso que otras?

Sí, sí que hay. Hay algunas canciones de las que estoy más orgulloso. Eso es totalmente cierto, pero no son necesariamente las canciones que más disfruto tocando. Una canción como ‘Fascination’ es muy divertida de tocar, pero hay otras de las que estoy más orgulloso.



¿Qué producción de este disco crees que puede ser indicativa del futuro de tu proyecto?

No tengo respuesta. Nunca pienso en lo que viene después, simplemente escribo canciones y veo adónde me llevan. Nunca empiezo con un concepto, son solo canciones. Una vez que están ahí, ya podemos empezar a pensar cómo grabarlo, qué elementos son los más apropiados, e incluso en ese momento es un proceso de prueba y error.

¿Cuáles son tus hobbies aparte de la música?

Leo mucho. Es básicamente lo que me hace superar las giras, porque si no tuviera un libro conmigo no sabría cómo lidiar con tanto viaje. Me encanta ver películas también, e hice un poco de kickboxing en la pandemia. Seguramente era horrible, pero estuvo genial.

Hace cuatro años nos dijiste que sobre todo tomas inspiración de los libros, más que de la música. ¿Eso sigue así?

Lo expresaría un poco diferente. Leer me da una experiencia más completa del mundo interior de alguien, lo cual es divertido porque elegí la música como mi forma de expresión. Lo bueno de la música es que no puedes ignorarla. Si la escuchas, te atraviesa y te hace algo. Puede cambiar tu humor, animarte, ponerte sensible… Con un libro hay más matices, es casi como vivir otra vida al leerlo. Por esta profundidad, es como que permanece más dentro de mí. Siento que tiene un mayor efecto en cómo escribo las canciones. Pero claro, nunca puedes saber exactamente qué te ha inspirado para escribir algo. Toda coincidencia a lo largo del día podría influenciarte para escribir, incluso tu desayuno, o una persona que viste en el metro, cualquier cosa.

¿Cuál es el próximo paso para ti? ¿Gira o descanso?

Acabo de terminar mi gira americana. Anoche fue el último show, en Nueva York. Hoy volamos a casa para descansar durante una semana, seguramente con muchísimo jet lag. Después nos prepararemos para la gira europea en otoño. Después del invierno hay un gran tour esperando, para 2023. Y sí, estamos preparando un show en España.