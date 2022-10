El dubstep macarra de Chase & Status irrumpirá este sábado en Razz

Chase & Status, el grupo de electrónica británico que triunfara hace unos años con su versión macarra del dubstep y el drum ‘n bass, acumulando varios discos de Oro y Platino en Reino Unido, ha publicado este año un nuevo álbum llamado ‘What Came Before’ que ha producido el éxito ‘Mixed Emotions’ y contado con colaboraciones de gente como Popcaan o Unknown T.

Este sábado 22 de octubre, Chase & Status es el nombre confirmado en la sala 1 de Razzmatazz, donde el grupo ofrecerá un DJ set que arrancará a la 1 de la madrugada. Las entradas están a la venta en la web de Razz a un precio de 17 euros (gastos incluidos).

El dúo, formado por Saul Milton (Chase) y Will Kennard (Status), a los que se une el batería Andy Gangadeen en los directos (antes era MC Rage quien desempeñaba tal labor), se ha hecho un nombre gracias a su renovación del sonido Prodigy y también del dubstep, el jungle, el drum ‘n bass o el UK Garage. Entre sus mayores fans se encuentra Rihanna, quien ha publicado cinco canciones producidas por ellos entre sus discos de 2009 y 2012, entre ellas ‘Jump’.

Chase & Status debutaba en 2008 con su álbum ‘More than Alot’, que recibía un Disco de Oro en Reino Unido, y se superaba con ‘No More Idols‘, uno de los 20 discos más vendidos de 2011 en las islas británicas, certificado con un Disco de Platino. ‘Brand New Machine‘, publicado en 2013, debutaba en el top 2 de Reino Unido. Después, llegaban dos largos más, ‘Tribe’ (2017, 7 en UK) y ‘Retrn II Jungle’ (2019), a los que acaba de sumarse ‘What Came Before’ este mismo año.

Entre los singles de mayor éxito de Chase & Status se encuentran ‘Blind Faith’, ‘All Goes Wrong’ o ‘End Credits’. Todos ellos son dignos renovadores del sonido big beat de los 90 y sobreviven con streamings fantásticos en Spotify.