Thom Yorke pide elecciones en UK a ritmo de ‘No Surprises’

En 1997, ‘No Surprises’ fue uno de los singles clave de ‘OK Computer’. A pesar de ser el tercero, su icónico vídeo protagonizado por un Thom Yorke en primer plano que se ahogaba dentro de un casco de astronauta, aguantando la respiración y finalmente tratando de sobrevivir, la situaron rápidamente como una de las composiciones fundamentales de Radiohead y de los 90 en general. En la era del streaming, ahora mismo es la 2ª canción más popular de la banda de Oxford, tan sólo por detrás de la sempiterna ‘Creep’.

La letra de ‘No Surprises’ era muy crítica con el poder, con frases como «no hablan por nosotros», la crítica de «un trabajo que te mata lentamente» o cuestiones aspiracionales como «un bonito jardín y una bonita casa» en propiedad. El mismo día en que la primera ministra británica Liz Truss ha dimitido -siendo la 5ª mandataria de los conservadores en 12 años-, Thom Yorke ha explotado en Twitter.

Parafraseando la letra de ‘No Surprises’, en concreto «bring down this (UK) government, they do not speak for us», Yorke ha hablado en esta red social de “derrocar a este gobierno del Reino Unido, no hablan por nosotros, ahora mismo». Continúa: «No tienen autoridad, ni mandato, ni idea. Gatos en una bolsa haciéndose pedazos a sí mismos, mientras el país sufre una extrema angustia. Basta de esta mierda. Qué vergüenza dan». Thom Yorke está pidiendo claramente unas elecciones generales y según las últimas encuestas, habrá una enorme mayoría laborista, ahora mismo con un 60% de intención de voto.

bring down this UK government, they do not speak for us, right the fuck now .. they have no authority, no mandate, no clue, cats in a bag tearing themselves to pieces while the country suffers in extreme distress. enough of this shit. shame on them. #GeneralElection2022

— Thom Yorke (@thomyorke) October 20, 2022