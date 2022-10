¿Cuál es el verdadero mejor disco de Tove Lo?

‘Dirt Femme’ de Tove Lo es nuestro Disco de la Semana. Editado ya fuera de una multinacional, espera al álbum una distribución y una difusión en general mediocre. Sin embargo, ha entusiasmado a parte de la redacción, donde se ha llegado a escuchar que estamos ante el mejor disco de la artista.

Animados por este debate, 4 redactores de JENESAISPOP seleccionan su disco favorito de Tove Lo. De manera orgánica, los 4 participantes han escogido 4 discos diferentes, y solo nos ha faltado una 5ª persona para seleccionar el notable ‘Sunshine Kitty’, que también os recomendamos. Pasen, disfruten… y voten.

‘Queen of the Clouds’, por Sebas E. Alonso

Cuando escribí el libro sobre los mejores discos de la primera parte del siglo XXI (entre 2000 y 2019), tenía claro que Tove Lo tenía que estar. ¿Pero con qué álbum? Después de reescuchar los 4 que había por aquel entonces y comerme muchísimo la cabeza con unas cosas rarísimas, decidí volver al principio. Al más popular, para que aquel que todavía no conociera a Tove Lo comenzara por el principio también.

El debut ‘Queen of the Clouds‘ (2014), además de incluir la histórica ‘Habits’ y ‘Talking Body’, esto es, los 2 mayores éxitos de toda su carrera, con los que ni ‘Euphoria’ pudo, ya era un álbum conceptual. Se dividía en 4 partes: sexo, amor, tristeza y bonus tracks, por lo que realmente no ha habido gran revolución después, mucho menos en el deslavazado e inconexo ‘Dirt Femme’… ¿podemos decir ya que sobrevalorado entre sus fans? La atrevida ‘Like Em Young’, la canción de autoaceptación ‘Moments’, la loquísima ‘Timebomb’, la preciosa ‘Thousand Miles’… ya contienen la esencia de Tove Lo. De hecho, tengo la teoría de que urge a la sueca algún tipo de reinvención.



‘Lady Wood’, por Jordi Bardají

Tove Lo ha publicado varios hits a lo largo de su carrera. Sin embargo, ‘Lady Wood‘ (2016) es su obra mejor cerrada. Se trata de un disco conceptual dividido en dos partes que narra los «momentos altos y bajos de una relación y su inevitable final». El disco está hilado con interludios, y las buenas canciones se suceden una tras otra apoyadas en una producción electrónica elegante y refinada, tan fría, por cierto, como esa ‘Cool Girl’ que representa toda la carrera de Tove Lo en una canción.

Es uno de sus mayores éxitos y está aquí incluido, pero no se pueden pasar por alto tampoco el sensual house-pop de ‘Influence’, el synth-pop colosal de ‘True Disaster’, el tecno de ‘Keep it Simple’… Si el debut de Tove Lo prometía, ‘Lady Wood’ representaba lo grande que puede llegar a ser, aún a día de hoy.



‘Blue Lips’, por Pablo Tocino

Cinco años después de su edición, ‘blue lips‘ (2017) no ha perdido ni un ápice de la magia que le encontré a finales de 2017; de hecho, hoy le pondría una nota más alta que en aquella reseña, y si no me parece el mejor disco de 2017 es porque ese año se editó ‘Melodrama‘. Desde entonces, aunque Tove haya perfeccionado la producción, ningún disco le ha salido tan redondo: entre dos maravillas como ‘disco tits’ y ‘hey you got drugs?’ vemos que no sobran ni los interludios (a diferencia de otros forzados que confunden “álbum conceptual” con “pedante”, hoy sigo escuchando ‘LIGHT BEAMS’ y ‘PITCH BLACK’ incluso fuera de la secuencia).

Éstos separan un capítulo guarrísimo que grita “bop” en cada canción con otro en el que, en lugar de subir las pulsaciones de su corazón, nos lo muestra abierto en canal. Incluso los cortes más discretos (‘romantics’) exudan vísceras, porque en ‘blue lips’ Tove Lo sencillamente coge sus entrañas, las pasa por su maestría en la creación de melodías, estructuras (ese puente-outro de ‘stranger’, y la canción en sí, es sencillamente de lo mejor que ha hecho), atmósferas y ganchos, y lo convierte en un disco. Eso es ‘blue lips’.



‘Dirt Femme’, por Fernando García

Con cinco álbumes a sus espaldas, Tove Lo puede presumir de tener un buen número de canciones que, si suenan en una discoteca y estás cansado y a punto de irte, son capaces de que te quedes a darlo todo un rato más. Desde su debut, ha ido paulatinamente puliendo su fórmula: un electropop con estribillos explosivos y letras vulnerables y sexys. Su trabajo más logrado, para mí, es su último.

‘Dirt Femme’ es un álbum que si bien no ofrece nada particularmente novedoso, sí que es una colección de grandes canciones pop realizadas y producidas con buen gusto. Además, cuenta con algunos de los mejores cortes de su carrera como ‘Grapefruit’, en el que destaca su espectacular estribillo; el adictivo synthpop de ‘No One Dies from Love’, que crece a cada escucha; o la juguetona y divertidísima ‘2 Die 4’, que samplea ‘Popcorn’ de manera ejemplar.

Puede que la cantante aún no haya logrado un álbum incontestable (aquí ‘Kick in the Head’ está un poco fuera de lugar y ‘How Long’, aunque sea estupenda, es un cierre un tanto extraño), pero la impresión que deja ‘Dirt Femme’ es que está más cerca que nunca de hacerlo.





