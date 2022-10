La oficina como generadora de pesadillas, según Fever Ray

Un cuartucho atestado, sin ventanas, iluminado con flexos parpadeantes, con mobiliario viejo, aparatos electrónicos ruidosos, olor a comida recalentada… Si durante la revolución industrial la fábrica era el símbolo de la explotación proletaria, de la alienación de los trabajadores, el infierno en la Tierra, en el mundo contemporáneo es la oficina.

La idea de pasar la mayor parte de tu vida encadenado a un escritorio en un edificio deprimente, aplastado por el peso de la carga de trabajo y la responsabilidad, roto de estrés, ansiedad y desesperación (algo de lo que sabe mucho la propia Fever Ray), es un generador de pesadillas más potente que cualquier miedo atávico.

- Publicidad -

Este temor ha sido explotado en multitud de ficciones: de clásicos como ‘El empleo’ (1961) o ‘El apartamento’ (1960), a las más recientes ‘El club de la lucha’ (1999), ‘Separación’ (2022) o la novela ‘La hermosa burócrata’ (2018). ‘What They Call Us‘ juega también con esta idea. Filmado en formato cuadrado para acentuar la sensación de agobio y claustrofobia, el videoclip presenta una oficina de pesadilla donde trabaja una desmejorada Fever Ray.

Como si fuera un cuento de terror o un delirio kafkiano, la empleada –no por casualidad caracterizada como una muerta viviente de traje y corbata- lleva sus papeles por un pasillo convertido en pasadizo, en mazmorra iluminada por antorchas. A partir de ese momento las metáforas visuales se suceden: los folios cayendo como las hojas de los árboles, la luz de la fotocopiadora destellando como las luces de una discoteca, la desangelada fiesta de despedida convertida en un fiestón épico… Fugas de conciencia, visiones de una realidad anhelada, sueños de libertad de alguien que se siente atrapado en un lugar donde no quiere estar.



- Publicidad -