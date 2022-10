Fever Ray regresa con un inquietante single, ‘What They Call Us’

«Lo primero que me gustaría decir es que lo siento» es la frase inicial del primer single de Fever Ray en cinco años, titulado ‘What They Call Us’. Este es el primer lanzamiento de Karin Dreijer, exmiembro del grupo The Knife, desde la salida de ‘Plunge’ en 2017. El oscuro single ha sido coescrito y coproducido por la propia Karin y su hermano Olof Dreijer, que también tocaba en The Knife. Todavía no hay detalles respecto a un tercer posible disco de Fever Ray.

Esta canción también representa la primera colaboración entre Olof y Karin desde la canción conjunta de The Knife y Europa Europa que salió en 2014, titulada ‘För Alla Namn Vi Inte Får Använda’. Además, en 2018 Olof hizo un remix de la canción ‘Wanna Sip’, del disco ‘Plunge’ de Fever Ray. La artista sueca reveló la letra de ‘What They Call Us’ en 2020, como parte de la revista Plunge Physics Zine, creada por la propia Karin para ayudar a comprender el mundo visual de ‘Plunge’, por lo que es posible que la canción fuese escrita para ese disco.

- Publicidad -

‘What They Call Us’ ha sido acompañado con un inquietante videoclip ambientado en unas distópicas oficinas. Martin Falck, que también trabajó con The Knife, ha sido el encargado de la dirección del clip. La fecha de salida del nuevo tema fue anunciada en el Instagram de Fever Ray a mediados de septiembre a través de una imagen de un rollo de canela. Nadie se dio cuenta en ese momento, pero el Día Nacional del Rollo de Canela en Suecia se celebra el 4 de octubre, un día antes de la salida del sencillo. Además, esta pieza de pastelería también aparece en el videoclip y en la letra de la canción («Bollo de canela en el horno»).

- Publicidad -