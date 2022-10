Bono pide perdón por meterse en tu iTunes

Bono de U2 está a punto de publicar sus memorias, ‘Surrender: 40 Songs, One Story’. Estos días, The Guardian ha compartido un avance del texto en el que el músico irlandés vuelve a hablar sobre la debacle de ‘Songs of Innocence‘, el decimotercer álbum de U2.

Gracias a un acuerdo entre U2 y Apple, el día 9 de septiembre de 2014, durante una conferencia de Apple, el disco de U2 se publicó de manera gratuita en las librerías de todos los usuarios de iTunes. Sin embargo, lejos de acogerlo con los brazos abiertos, el público rechazó la idea al considerarla una invasión a su biblioteca musical. U2 aprendieron, en ese día, que no todo el mundo es fan de U2 y, sobre todo, que la biblioteca musical de cada persona es intocable.

En el libro, Bono asume «responsabilidad plena» por la decisión y explica sus motivos. Él quería «asegurarse de que a los músicos les pagan» y creía que iTunes podría funcionar a la manera de una plataforma como Netflix, que «compra la película y la distribuye gratis a sus suscriptores». Además, Bono creía que sería «hermoso regalar música a la gente». A Tim Cook le pareció una idea cuestionable pero la llevó adelante gracias a la persuasión de Bono.

El «backlash» fue inmediato y, a la semana siguiente, Apple dio la opción a los usuarios de eliminar el disco de sus bibliotecas. Bono creía estar ante otra obra maestra de U2 y consideró que la gente estaría encantada de escucharla. «Pensé que si poníamos la música al alcance de la gente, la gente se animaría a escucharla», cuenta en el libro.

Ya en su momento, Bono se disculpó por lo ocurrido, y confesó que le pudieron el ego, el espíritu competitivo y el miedo de que las nuevas canciones de U2 pasaran desapercibidas.