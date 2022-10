WTF: Louis Tomlinson visita La Resistencia

Louis Tomlinson saca su disco ‘Faith in the Future’ el 11 de noviembre, en 2023 lo presentará en España, acaba de lanzar el single ‘Out of My System’ y a alguien de su equipo de management se le ha ocurrido que sería buena idea llevarlo a La Resistencia. ¿Mejor que El Hormiguero?

Entre repetidos «perfect», «cool» y «alright», durante 20 minutos Louis Tomlinson finge tener una mínima idea de lo que está sucediendo a su alrededor, pero es evidente que no está en absoluto sintonizado con el humor de Broncano y del programa, como es natural, aunque va riendo alguna gracia que otra.

El artista explica su afición al fútbol, muestra su sorpresa por que Broncano haya estado en Doncaster, de donde es el músico, y reconoce que no habría hecho cola para ver el ferétro de la Reina. Pero, sobre todo, se mete al público en el bolsillo cuando asegura que, de ser presidente de Reino Unido, su primera decisión sería legalizar la marihuana.

El momento más surrealista de la entrevista sucede cuando Broncano cuenta a Tomlinson que una espectadora le trajo una botella con leche de su propia teta, y que él se la bebió, tras lo cual nos imaginamos a Tomlinson directamente flipando y preguntándose dónde demonios se ha metido. Casi debió sentir alivio cuando salió del programa y fue recibido por una avalancha de fans histéricas: por fin un amago de normalidad.



