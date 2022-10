Los fans de Louis Tomlinson están hoy de enhorabuena y es que el exmiembro de One Direction ha lanzado el segundo single de su próximo disco y ha anunciado que llevará a cabo una gira mundial para presentar su segundo LP y sí, pasará por España. El nuevo single de ‘Faith In The Future’ -que verá la luz el 11 de noviembre- se titula ‘Out of My System’ y presenta al artista británico intentando sacudirse los demonios del pasado con ayuda de una base construida en torno a unos riffs de guitarra punk pop.

Además, Tomlinson ha anunciado una gira mundial para presentar el proyecto que comenzará en agosto de 2023 en Alemania y que terminará en noviembre de ese mismo año. El británico visitará tres ciudades de nuestro país: Bilbao, Madrid y Barcelona. Louis Tomlinson actuará el 1 de octubre de 2023 en Bilbao Arena Maribilla, el 5 de octubre en el Wizink Center de Madrid y el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi. Las entradas saldrán a la venta la semana que viene, el viernes 21 de octubre, pero la pre-venta se abrirá el 19 de octubre.

«No os podéis imaginar cuánto ha hecho por mí la gira de este año, así que quería volver a la carretera cuanto antes. he tenido este tour en mi mente con cada canción que escribíamos para el disco. Deseando tocar en directo todo lo nuevo. Gracias como siempre por vuestro increíble apoyo. ¡Nada de esto sería posible sin todos vosotros!», ha escrito Tomlinson en el post de Instagram en el que anunciaba el ‘Faith In The Future World Tour’.