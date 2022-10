La balada rock sigue brillando en manos de Crawlers

Crawlers es una de las bandas más recomendables que ha dejado el cartel de Cala Mijas, especialmente, en su sección femenina y queer. La banda se compone por Holly Minto a las voces, Amy Woodall a la guitarra, Liv Kettle al bajo y Harry Breen a la batería y, este mismo viernes 28 de octubre, publica su mixtape de debut, que recibe el título de ‘Loud without Noise’.

El grupo se ha dado a conocer con números rockeros como el que, hasta ahora, es su mayor éxito, ‘Come Over (Again)’, que se acerca a los 40 millones de streamings en Spotify. Influencias del rock universitario, el grunge o el punk-rock de finales de siglo emergen en sus canciones y, así, el grupo ha ido ganando adeptos gracias a otros cortes como ‘Fuck Me (I Didn’t Know What to Say)’ o ‘So Tired’.

En el nuevo EP de Crawlers se incluyen los cuatro singles que el grupo ha publicado recientemente, entre ellos los guitarreros ‘I Can’t Drive’ y ‘I Don’t Want It’, y también un corte inédito llamado ‘Feminist Radical Hypocritical Delusional’.

Pero hoy nos detenemos en otro. Se da la casualidad que ‘Hang Me Like Jesus’ es una balada, pero una de esas que erizan la piel. Se compone de unas estrofas cuya melodía se repite cíclicamente a modo de mantra, mientras Holly canta acompañada por un tapiz de guitarras acústicas y efectos electrónicos, y la canción alcanza paulatinamente su clímax en el tramo final.

La estructura de ‘Hang Me Like Jesus’ refleja la historia relatada en la letra, la de una persona atrapada en una relación tóxica que se traga las lágrimas, bebe para olvidar y, finalmente, explota. El título de la canción parece referirse a un sentimiento de humillación (el estribillo reza «cuélgame como a Jesús y monta un espectáculo») y, en un momento de la letra, Holly canta: «he decidido que no puedo vivir una mentira, así que me he puesto el maquillaje que no te gustaba, y me he vuelto a enamorar, así que déjame y vete con tus amigos de mierda». Con evocación a Nick Drake incluida («sus palabras empiezan a tener sentido»), está claro que la balada rock no pierde vigencia.