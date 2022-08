Cala Mijas acierta también con su cartel femenino y queer

Pasada la ola festivalera aún quedaban dos eventos a los que acudir: Santander Music acaba de celebrarse con éxito y a principios de septiembre es el turno de Cala Mijas, en Málaga, que cuenta con uno de los carteles más apetitosos y sorprendentes de 2022. Arctic Monkeys darán su único concierto del año en España (que no en la península) en Cala Mijas y, entre los cabezas de cartel, se encuentran tótems del tamaño de Kraftwerk, The Chemical Brothers o Liam Gallagher.

Que los grandes «headliners» de Cala Mijas sean todos masculinos no significa que el festival no cuente con una interesante programación de artistas específicamente femeninas y queer también muy bien posicionadas en el cartel y que vale la pena comentar aparte. En este artículo comentamos algunos de ellos, sin contar a las superestrellas Nathy Peluso y Róisín Murphy, comentadas ya en artículos previos.

- Publicidad -

La Dani

Referente del reggaetón queer hecho en España, La Dani se dio a conocer en 2017 con un single que apelaba a Beyoncé y, después, ha ido evolucionando hasta publicar un álbum debut que contenía más letras canallas y éxitos como ‘Culeteo hasta las 12’ o ‘El proceso’. Ha colaborado con Samantha Hudson en su especial de Navidad o en el single ‘Perra’ y, recientemente, ha publicado un recopilatorio de sus primeros éxitos, entre los cuales se encuentra ‘Gordo y apretao’, su mayor hit hasta la fecha.



LVL1

- Publicidad -

Otra de las artistas programas en La Playa -el cartel diurno de Cala Mijas- es LVL1. Prácticamente no necesita presentación esta cantante, compositora y productora andaluza que, el año pasado, obtuvo un hit viral en todo el mundo con ‘FVN!’, convirtiéndola en una de las artistas más representativas del hyperpop hecho en España, si no la que más. Su reciente single ‘DERR1TETE‘ ha sido Canción Del Día en estas páginas muy recientemente, con méritos igualmente destacables.



Kumbia Queers

Entre los nombres confirmados en la programación diurna de Cala Mijas se encuentra Kumbia Queers, el grupo de Argentina que se dio a conocer en 2007 con su divertida fusión de punk-rock, cumbia y otros sonidos tropicales. Sus letras de temática queer o feministas les han valido gran apoyo popular y, entre sus éxitos, se encuentran ‘Feriado nacional’, ‘Chica del calendario’ o ‘Mientes’. No obstante, nosotros seleccionamos el reciente ‘Delivery de vino’, publicado hace escasos días.



Crawlers

- Publicidad -

Crawlers es una de banda de rock de Inglaterra que se autodenomina queer y que ha dado que hablar en los últimos años gracias a su single ‘Come Over (Again)’, que suma 34 millones y medio de reproducciones en Spotify. Su guitarrero sonido apelará a fans del rock universitario de los 90 , el grunge y el punk-rock. Estos días, Crawlers ha publicado uno de sus mejores singles ‘Fuck Me (I Didn’t Know What to Say)’ y lo ha hecho con el apoyo de Universal, signo de que prepara algo grande.



Nina Kraviz

La rusa Nina Kraviz es una de las DJs más conocidas a nivel internacional. En 2017 fue nombrada DJ del año por MixMag, en Instagram cuenta con casi 2 millones de seguidores, ha colaborado con artistas como Grimes o St. Vincent, y en 2022 ha emprendido una gira mundial que le ha traído a ciudades europeas como Barcelona, a la vez que ha estado en el ojo del huracán por no condenar abiertamente la guerra de Ucrania (en un comunicado expresaba que le «duele ver a gente inocente muriendo»). Cala Mijas la acoge también entre los nombres más importantes de su cartel.



Soleá Morente

En un lado opuesto al de la artista anterior, Soleá Morente se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música española gracias a su particular visión del flamenco y la rumba, exhibida en discos tan recomendables como ‘Ole Lorelei‘ o ‘Aurora y Enrique‘. Entre sus últimos pasos artísticos hay que destacar su fascinante versión de Raffaella Carrà producida por Guille Milkyway, y que ya forma parte de su repertorio de directo, el que presentará en Cala Mijas.



SIMONA

Entre las propuestas latinas de Cala Mijas hay que mencionar la de SIMONA. La argentina afincada en Barcelona se especializa en un tipo de reggaetón fino y atmosférico que debería apelar a fans de Paloma Mami. ‘Bali’ o ‘Rosa pastel’ se encuentran entre sus mayores éxitos, a los que hay que sumar los incluidos en su reciente EP ‘MIMO’, sobre el cual hemos podido hablar con ella recientemente.



Santa Salut

Una de las promesas que ha dejado 2022 en el mundo del rap español, Santa Salut ha sacado este año un disco muy agradecido en su variedad, en el que caben ritmos hip-hop o drill pero también R&B o melodías de rumba. Procedente de Sabadell, es autora también del hit ‘Bala perdida’, y sin duda una artista que seguir muy de cerca.